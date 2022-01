Le jeune suspect de tir de Dolph identifié, recherché pour meurtre

Les autorités du Tennessee ont identifié un suspect dans la fusillade mortelle de Young Dolph, le rappeur basé à Memphis qui a été abattu à l’extérieur d’un magasin de biscuits local en novembre. Mercredi, le département de police de Memphis, en collaboration avec le US Marshals Service et le Tennessee Bureau of Investigation, a émis un mandat d’arrêt contre Justin Johnson, 23 ans, qui a été inculpé dans le cadre de la fusillade mortelle et a également été ajouté au La liste des « personnes les plus recherchées » du Tennessee Bureau of Investigation.

Selon un communiqué publié mercredi, Johnson est recherché pour meurtre au premier degré. En plus du mandat d’arrêt pour meurtre au premier degré, Johnson a déjà un mandat en suspens pour violation de la libération surveillée fédérale après une infraction liée aux armes. Le communiqué ajoute que Johnson « a des liens avec des gangs criminels organisés et devrait être considéré comme armé et dangereux » et que « depuis l’émission du mandat de meurtre, les US Marshals et le MPD ont longuement recherché Johnson ». Johnson est décrit comme mesurant environ 5’8″ et 190 livres, avec des cheveux noirs et des yeux marrons. Il a également un tatouage qui lit « Jaiya » sur son bras droit. Une récompense de 15 000 $ est offerte pour les informations menant à son arrestation.

pic.twitter.com/DX3o8OcQyP – Département de police de Memphis (@MEM_PoliceDept) 5 janvier 2022

La rupture de l’affaire intervient deux mois après que Dolph, 36 ans, a été tué par balle alors qu’il achetait des cookies chez Makeda’s Homemade Butter Cookies à Memphis, Tennessee, le mercredi 17 novembre. affaires et ont tiré sur la victime à plusieurs reprises. Les suspects ont ensuite pris la fuite. » Juste un jour après la fusillade, la police a publié des photos prises à partir de séquences de surveillance montrant des suspects sortant d’une Mercedes-Benz blanche à deux portes armés d’armes à feu et s’approchant de Dolph. La police a déclaré que les suspects avaient tiré sur Dolph, né Adolph Robert Thornton Jr., à plusieurs reprises avant de s’enfuir. La police n’a pas précisé mercredi si elle recherchait toujours un deuxième suspect.

Quelques jours après la mort tragique de Dolph, sa partenaire de longue date, Mia Jaye, a rompu son silence. Dans un message publié sur son histoire Instagram à côté d’une vidéo de Dolph jouant avec leur fille Ari, Jaye a écrit : « La question est… Comment vais-je jamais dire à mes bébés que papa ne rentrera jamais à la maison ? » Dans un article séparé, elle a remercié les fans du rappeur « Rich Slave » « pour toutes vos prières, votre amour, votre soutien, vos messages… Je ne les vois peut-être pas tous mais quand mes yeux ne sont pas pleins de larmes, j’en attrape quelques-uns. Néanmoins, tous les vrais positifs, vibrations, énergie et prières sont les bienvenus… Parce que Dieu sait que j’en ai besoin. »

Natif de Chicago qui a grandi à Memphis, Dolph a sorti son premier album studio, King of Memphis, en 2016. Il a ensuite sorti plusieurs autres albums au cours des années suivantes, dont son cinquième album, 2020’s Rich Slave, qui est passé au No. 5 sur le palmarès Billboard 200. Dolph laisse dans le deuil Jaye et leurs deux enfants, Ari et Tre. Toute personne ayant des informations sur les allées et venues de Johnson est priée d’appeler le 901-378-3132 ou le 1-800-TBI-FIND.