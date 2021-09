Le jeune “Unfazed” de Villa obtient une reconnaissance majeure de Micah Richards

Le milieu de terrain d’Aston Villa, Jacob Ramsey, a reçu l’admiration de l’ancien joueur de Villa Micah Richards, qui pense qu’il n’est “pas dérouté” par les grands moments.

Ramsey a impressionné jusqu’à présent, participant à cinq des six matchs de Premier League cette saison. Ces performances ne sont pas passées inaperçues, Richards ayant son mot à dire sur l’ascension impressionnante de Ramsey.

« Il est venu de nulle part. Il va à Old Trafford et il n’est pas dérouté », a-t-il déclaré via BBC Radio 5 Live Sport.

Ramsey a été prêté à l’équipe de League One Doncaster Rovers en 2020, et cette décision lui a fait du bien. Le milieu de terrain a marqué 3 buts en 7 apparitions et est revenu à Villa un joueur transformé.

Il a impressionné à son retour à Villa la saison dernière, faisant 27 apparitions, suppléant pour Jack Grealish parmi ses blessures. Il partage des caractéristiques avec l’ancien capitaine de Villa, car il est souvent victime d’une faute en conduisant avec le ballon.

Le jeune s’est maintenant trouvé une place dans la première équipe, et la reconnaissance de Richards va très loin, le spécialiste étant puissamment impressionné par la performance de Ramsey contre Manchester United.

En effet, leur milieu de terrain contenait des personnalités comme Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Bien qu’il n’ait pas encore marqué pour Villa, Ramsey se retrouve souvent dans des positions d’attaque prometteuses.

Le joueur de 20 ans est souvent le plus avancé du trio de milieu de terrain régulier de Villa, avec John McGinn et Douglas Luiz. De plus, il a la liberté de conduire avec le ballon et de jouer de longues passes aux attaquants.

Ramsey affiche un pourcentage de passes de 88,8% et effectue 0,8 passes clés par match, selon WhoScored.

Alors que Villa a signé un certain nombre de joueurs avec l’argent de la vente de Jack Grealish, ils restent confiants dans les capacités de Ramsey et continuent de faire confiance au jeune.

Ramsey fait partie du vivier de Villa pour le succès

Le développement des jeunes est un facteur clé pour Aston Villa. Ramsey est l’un des nombreux jeunes talents prometteurs qui ont été élevés à l’académie de Villa, faisant maintenant irruption dans l’équipe première.

L’attaquant Cameron Archer a marqué un triplé lors de ses débuts complets contre Barrow le mois dernier. La starlette a également marqué un but contre Chelsea lors du match de la Coupe Carabao la semaine dernière, et montre clairement sa volonté de passer régulièrement en équipe première.

Carney Chukwuemeka et Jaden Philogene-Bidace ont fait leurs débuts contre Tottenham à la fin de la saison dernière. Chukwuemeka a presque terminé la performance avec un but, ratant de peu sa frappe sur le poteau.

Bien sûr, Jack Grealish était diplômé de la Villa Academy. Ces jeunes espèrent sûrement pouvoir suivre les traces des anciens skippers et s’imposer dans l’équipe première.

