Le jeune vénézuélien des Yankees montre sa puissance de coup de circuit

Lors de l’intersaison des ligues mineures et de la MLB, le jeune Vénézuélien Antonio Gómez a révélé son potentiel pour frapper des hits longs, puisqu’à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a montré comment il a sorti un énorme home run bien plus loin derrière le marbre. pouvoir qu’ils voudront toujours voir chez les Yankees de New York.

Antonio Gomez se prépare pour une grande année en 2022 pic.twitter.com/I0DEUAmgdB – Eli Fishman (@elijfishman) 22 décembre 2021

Gómez, qui est né à Caracas en 2001, est la perspective n ° 25 au sein des Yankees et ses capacités de receveur et de frappeur sont intéressantes, ce que nous voyons avec cette publication est clair, car sa puissance est évidente avec le bois, une qualité qui dans quelques années pourrait le conduire à faire ses débuts dans la Major League Baseball.

Ce receveur vénézuélien qui a les Yankees dans ses fermes a deux saisons d’expérience dans les Ligues mineures et petit à petit il a acquis de l’expérience et des conditions, un point favorable pour un début professionnel précoce sous le Grand Chapiteau.

Nombres chez les mineurs

En 61 matchs, Gomez compte 56 coups sûrs, 15 doubles, un triple, cinq circuits, 31 points produits, 39 points, une moyenne de 0,269, un OBP de 0,369, un SLG de 0,423 et un OPS de 0,792.

