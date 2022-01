Dans une interview au Parisien, M. Macron a affirmé qu’il voulait rendre la vie des non vaccinés aussi difficile que possible. Utilisant le mot français « emmerder », il a déclaré: « Les non vaccinés, j’ai vraiment envie de les p***er.

« Et donc, nous allons continuer à le faire, jusqu’à la fin.

« C’est la stratégie. »

Bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il n’enverrait pas les personnes non vaccinées en prison, il a en fait affirmé qu’il voulait les empêcher de mener une vie normale.

Il a ajouté : « Je n’enverrai pas les non vaccinés en prison, je ne vaccinerai pas de force.

« Alors il faut leur dire, à partir du 15 janvier, tu ne pourras plus aller au restaurant, tu ne pourras plus en descendre un, tu ne pourras plus prendre de café, aller au théâtre, le cinéma. »

Or, selon un sondage Elabe « Opinion 2022 » pour BFM TV / L’Express en partenariat avec SFR, 53% des Français ont été choqués par ces propos.

Cela comprenait 35 pour cent des personnes qui étaient très choquées et 18 pour cent qui étaient assez choquées.

En revanche, 47% n’étaient pas choqués, dont 25% pas vraiment et 22% pas du tout.

Près de neuf personnes non vaccinées sur dix ont été choquées, dont sept sur dix qui étaient très choquées.

Cependant, ceux qui votent pour M. Macron n’ont pas été choqués par ses propos, tandis que ceux qui voteraient pour sa rivale d’extrême droite Marine le Pen étaient pour la plupart choqués.

Mme Le Pen, considérée comme l’un des principaux challengers du président, a riposté à ses propos et a suggéré que M. Macron voulait faire des « personnes non vaccinées des citoyens de seconde zone ».

Elle a dit : « Un président ne devrait pas dire ça. » Le garant de l’unité de la nation persiste à la diviser et suppose qu’il veut faire des personnes non vaccinées des citoyens de seconde zone.

« En avril, je serai le Président de tous les Français. »

Au 4 janvier, 91% des personnes étaient complètement vaccinées en France, selon le gouvernement français.

Selon les chiffres de Notre monde en données, 271 746 nouveaux cas ont été confirmés en France, le 4 janvier.

Pour cette raison, le gouvernement français souhaite faire voter une loi pour introduire des vaccinations obligatoires dans les lieux publics et les transports.

Cela supprimerait la mesure actuelle qui permet au public de montrer un résultat de test négatif.

Malgré le taux élevé de cas, M. Macron est toujours le favori pour l’élection d’avril avec un taux d’approbation de 25%.