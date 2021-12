Le Jingle Ball NYC 2021 fait peur au COVID, Lil Nas X mis à l’écart

Le Jingle Ball 2021 n’a pas déçu… beaucoup de grandes stars se sont présentées, mais COVID a dressé sa vilaine tête pendant le spectacle.

pseudo, Joe et Kévin — alias les Jonas Bros — joué, avec Dixie D’Amelio, Ed Sheeran, Saweetie, Bazzi, Tate McRae et Marron Kane. C’était super fastueux et en ce qui concerne ce qui s’est passé sur scène… ça semble impeccable. Mais, le virus a fait des ravages, écartant l’une des grandes stars de la nuit.

Jimmy Fallon a accueilli le shindig au Madison Square Garden.

Lil Nas X a effectué un set et était censé revenir sur scène mais ne l’a pas fait, car les membres de son équipe ont été testés positifs pour COVID. Il y a un autre spectacle de Jingle Ball ce week-end à Londres, et Justin Bieber remplacera à la dernière minute Nas et Jeu froid … Coldplay a également été mis au banc parce qu’un membre de son équipage a été testé positif pour COVID.

Cela survient après que Doja Cat a annoncé qu’elle ne se produirait plus aux arrêts iHeartRadio Jingle Ball à New York et à Boston ce week-end après que des membres de son équipe de production se soient révélés positifs pour COVID-19.

ArrDee et Tom Grennan se produira ce week-end à l’événement de Londres.

Doigts croisés.