Le Jio MAMI Film Festival nomme Priyanka Chopra présidente, l’acteur veut réinventer le festival

Priyanka a déclaré qu’elle avait hâte de rejoindre Jio MAMI et de travailler avec des femmes « puissantes »

Le conseil d’administration du festival du film de la Mumbai Academy of Moving Image (MAMI) a nommé à l’unanimité l’actrice Priyanka Chopra à la présidence, a rapporté The Indian Express. Le conseil d’administration de MAMI comprend la coprésidente Nita M. Ambani, le directeur du festival Anupama Chopra, Anand G. Mahindra, Ajay Bijli, Isha Ambani, Farhan Akhtar, Kaustubh Dhavse, Kabir Khan, Rana Daggubati, Kiran Rao, Riteish Deshmukh, Siddharth Roy Kapur , Rohan Sippy, Vikramaditya Motwane, Zoya Akhtar et Vishal Bhardwaj. Deux nouveaux membres – la cinéaste Anjali Menon et l’archiviste/cinéaste Shivendra Singh Dungarpur – ont également été intronisés au conseil d’administration.

Dans une déclaration à la suite de l’annonce du nom de Priyanka en tant que président, Isha Ambani a déclaré que cela avait été une expérience enrichissante de construire une plate-forme pour le cinéma et un espace culturel unique tel que le Jio MAMI Mumbai Film Festival au cours des six dernières années. Elle a ajouté que le pouvoir nourricier du cinéma et de l’art était plus que jamais nécessaire pour guérir l’humanité et l’aider à aller de l’avant.

La scion d’Ambani a ajouté qu’elle attendait avec impatience que sa “chère amie” Priyanka Chopra Jonas rejoigne l’équipe et mène Jio MAMI vers de nouveaux sommets. Ambani a qualifié Priyanka de force de la nature et d’artiste mondiale aux multiples facettes et l’équipe a eu le privilège de l’avoir.

Anupama Chopra a qualifié Priyanka d’icône mondiale, ajoutant que Jio MAMI avait une forte tradition de leadership féminin et espérait que la passion et la vision de l’acteur porteraient MAMI à un nouveau niveau.

Priyanka a également publié une déclaration à la suite de l’annonce et a déclaré qu’elle était impatiente de rejoindre Jio MAMI et de travailler avec des femmes « puissantes ».

La star de Quantico a ajouté qu’elle espérait créer une plate-forme solide pour le cinéma indien. Elle a dit qu’elle avait des idées pour réinventer le festival afin qu’il puisse trouver sa place dans un monde qui avait radicalement changé en peu de temps.

Priyanka a déclaré que le cinéma et le divertissement étaient consommés différemment maintenant, ce qui avait conduit à l’expansion de l’empreinte du cinéma. Elle a mentionné qu’il avait toujours soutenu les films de toute l’Inde et espérait créer une plate-forme solide pour le cinéma indien dans le monde.

