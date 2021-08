Le joaillier anglais Topple & Burn lève des fonds pour les femmes afghanes – WWD

ACTION AFGHANISTAN : Alors que beaucoup restent figés d’horreur devant les scènes qui se déroulent en Afghanistan, un petit bijoutier basé à Brighton, en Angleterre, prend des mesures pour soutenir la voix des femmes du pays.

Au cours des deux prochaines semaines, le bijoutier de mode en ligne Topple & Burn a déclaré qu’il reverserait 100 % des bénéfices de sa collection Refugees Welcome à Rukhshana Media, qui met en lumière la vie et le travail des femmes afghanes.

Le collier Refugees Welcome est au prix de 21 livres et est vendu sur le site Web de la marque au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Libby Freeman a déclaré qu’elle avait fondé Topple & Burn en 2017 pour aider à collecter des fonds pour son organisation caritative basée au Royaume-Uni, Calais Action, qui profite aux personnes déplacées à Calais, en France, dans les camps et dans la crise des réfugiés européens au sens large.

Topple & Burn, qui dispose d’une petite équipe internationale, collecte également des fonds pour plusieurs organisations caritatives et initiatives de la société civile.

Freeman a déclaré : « Nous avons tellement peur pour nos amis en Afghanistan, pour ceux qui ont tenté de fuir vers les villes frontalières et pour ceux dont les demandes d’asile sont actuellement en cours de traitement où ils risquent d’être expulsés. J’espère que nous pourrons utiliser notre plate-forme pour aider à collecter des fonds et à sensibiliser le public à un travail qui protège les droits des femmes et aide à raconter leurs histoires.

La société a déclaré avoir créé plus de 30 modèles de bijoux différents avec des messages de protestation ou des messages ironiques. Les bijoux sont en acier chirurgical et les versions en or et en or rose sont plaquées 18 carats.

Rukhshana Media a été créée en novembre 2020 par la journaliste de 28 ans Zahra Joya. Les histoires sont écrites par des femmes afghanes et se concentrent sur les problèmes politiques, sociaux et religieux qui ont un impact sur leur vie.

Le groupe, a-t-elle dit, a été nommé d’après une femme qui a été lapidée à mort par les talibans en 2015, et l’objectif est de produire des informations du point de vue des femmes.

Séparément, Joya a monté une campagne de collecte de fonds en ligne pour Rukhshana. « Les femmes afghanes ont besoin d’une plate-forme pour s’exprimer. Le retour des talibans hante l’Afghanistan et mes sœurs afghanes.

Cette semaine, le gouvernement britannique a mis en place un programme de réinstallation des citoyens afghans, qui cherchera à offrir un refuge sûr à 5 000 des citoyens «les plus vulnérables» du pays cette année.

L’objectif global est d’installer quelque 20 000 personnes en Grande-Bretagne au cours des prochaines années, bien que le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, ait déclaré qu’il n’y avait “pas de plafond” sur le programme.