Le Joe Smith Jr. contre. Callum Johnson et Abraham Nova contre José Enrique Vivas sera diffusé EN DIRECT sur ESPN

VÉRONE, NY – Joe Smith Jr., le héros de la classe ouvrière de Long Island, fera la première défense tant attendue de son titre mondial WBO des poids mi-lourds contre l’artiste britannique Callum Johnson le samedi 15 janvier au Turning Stone Resort Casino de Vérone, NY .

Le Smith contre Johnson lance le Top Rank sur le calendrier ESPN 2022 avec une bataille entre deux des plus puissants puncheurs de la division. Smith était censé défendre son titre le 30 octobre à New York, mais un diagnostic de COVID-19 a retardé son retour jusqu’en 2022.

Dans le co-métrage de 10 rounds au poids plume, Abraham « El Super » Nova, invaincu, originaire d’Albany, New York, affrontera la star mexicaine de l’action José Enrique Vivas. Les combats Smith-Johnson et Nova-Vivas seront diffusés en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 21 h 30 HE / 18 h 30 HP.

Les combats préliminaires, qui seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN +, verront le retour professionnel tant attendu du poids plume né à Cincinnati, Duke Ragan (4-0, 1 KO), qui a remporté une médaille d’argent pour les États-Unis aux Jeux. Jeux olympiques de Tokyo.

Jahi Tucker (5-0, 2 KOs), le poids welter junior portoricain Omar Rosario (5-0, 2 KOs) et le poids welter junior en hausse Kasir « Mazzi » Goldston (4-0, 1 KOs) nés à Long Island, seront voir également l’action dans des combats de six rounds.

Promu par Top Rank, en association avec les promotions Star Boxing de Joe DeGuardia et Queensberry de Frank Warren, les billets à partir de 49 $ seront mis en vente le vendredi 3 décembre à 10 h HE et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com.

« Joe Smith Jr. est toujours à la hauteur et affronte un combattant coriace à Callum Johnson. Il s’agit d’un événement principal à ne pas manquer pour lancer notre Top Rank sur le calendrier ESPN 2022 », a déclaré le promoteur légendaire de Top Rank, Bob Arum. « Vivas est le test ultime pour un jeune concurrent invaincu comme Nova. Comme lors de notre événement principal, ils assisteront à une formidable bataille. »

Smith (27-3, 21 KOs) a retiré le légendaire Bernard Hopkins avec un KO en 2015, mais il lui a fallu près de six ans pour remporter un titre mondial. Il a raté son premier essai contre Dmitry Bivol en 2019, mais en 2020, les grandes opportunités de combat sont arrivées. Smith a envoyé Jesse Hart en 10 rounds en janvier, puis a éliminé l’ancien champion du monde Eleider Alvarez dans les cordes en août.

Près de huit mois après le triomphe d’Alvarez, il a devancé Maxim Vlasov par décision majoritaire pour remporter le titre mondial WBO vacant. Il est devenu le quatrième champion du monde de boxe né à Long Island, rejoignant Buddy McGirt, Chris Algieri et l’ancien champion du monde junior WBO des poids légers Jamel Herring. Après un rétablissement complet, Smith a repris l’entraînement avec l’intention de revendiquer son titre de meilleur combattant de 175 livres au monde.

Smith a déclaré: «Je suis heureux de remonter sur le ring aussi vite que je le suis pour défendre mon championnat du monde WBO après avoir COVID. Ce n’est pas le combat que les fans ou moi attendions, mais ce sera un combat explosif entre deux grands puncheurs. J’ai hâte d’affronter Johnson et de défendre ma ceinture devant mes fans, ainsi que de présenter un grand spectacle pour ceux qui regardent le combat à domicile. »

« Joe Smith Jr. est toujours excitant à regarder, mais ce combat pourrait tout surpasser. C’est un combat à ne pas manquer et un combat parfait pour lancer la saison de boxe 2022 d’ESPN », a déclaré Joe DeGuardia, président de Star Boxing. « Nous attendons avec impatience que Joe défende avec succès son titre mondial WBO contre Callum Johnson. Avec deux des puncheurs les plus coriaces de la boxe qui s’affrontent, cela ne devient pas plus explosif que cela. Ne manquez pas ce combat et ne clignez pas des yeux. »

Johnson (20-1, 14 KOs) est un ancien champion britannique et du Commonwealth des poids lourds légers qui a été sur une séquence de trois victoires consécutives depuis une défaite par élimination directe en 2018 contre le champion unifié WBC / IBF Artur Beterbiev. Johnson a laissé tomber Beterbiev au deuxième tour, mais Beterbiev a rebondi et a éliminé Johnson à la quatrième manche.

Johnson de Boston, en Angleterre, a partagé une carte avec Smith au Turning Stone Resort Casino en mars 2019. Johnson a éliminé Sean Monaghan en trois rounds, tandis que Smith a perdu une décision face à Bivol dans le cadre d’une offre pour le titre WBA des poids mi-lourds.

Johnson a déclaré : « Joe est un bon champion du monde et nous sommes tous les deux d’excellents puncheurs. J’attends ce combat avec une telle excitation, tout comme je suis sûr qu’il l’attendra aussi avec impatience. Je tiens également à remercier Frank Warren et l’équipe Queensberry qui ont dit qu’ils me donneraient une chance de remporter le titre mondial. Ils ont fait leur travail, et il est maintenant temps pour moi de faire mon travail sur le ring et de devenir le nouveau champion WBO des poids mi-lourds. »

« Je suis ravi d’offrir cette opportunité à Callum », a déclaré Frank Warren, promoteur du Temple de la renommée. «Quand il est venu chez nous, il a dit qu’il voulait être à nouveau actif et devenir champion du monde. Callum a maintenant une chance de réaliser son rêve, et s’il se bat comme je sais qu’il le peut, il n’y a aucune raison pour que la Grande-Bretagne ne couronne pas un nouveau champion du monde le 15 janvier. »

Nova (20-0, 14 KOs), un poids léger junior classé au monde, fait maintenant campagne au poids plume. En juin 2020, il a battu Avery Sparrow par décision unanime, mais au camp d’entraînement pour son prochain combat, il a subi une blessure au tendon d’Achille. Nova était hors de combat pendant plus d’un an et est revenu en août avec une décision en huit rounds contre le vétéran philippin Richard Pumicpic.

Vivas (21-1, 11 KOs) est un combattant de pression mexicain classique, un natif de Texcoco de 27 ans qui a remporté quatre victoires consécutives depuis qu’il a battu Rubén Villa par décision. En octobre 2020, il n’avait fallu que 76 secondes pour mettre KO John Vincent Moralde. Il est revenu en mai et s’est relevé d’une paire de renversements au troisième tour pour battre Louie Coria par décision unanime.

À propos du Turning Stone Resort Casino

Hôte de l'événement du 15 janvier, Turning Stone Resort Casino est une destination touristique primée quatre étoiles par Forbes, qui continue de se distinguer comme un lieu de premier plan pour la boxe de calibre mondial.

