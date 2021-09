“Le ‘joga bonito’ est terminé”

23/09/2021 à 10h57 CEST

Les Olympique de Lyon ils ont battu Troyes 3-1 dans une victoire convaincante pour l’équipe dirigée par Peter Bosz. Le Brésilien Lucas Paquetá a réussi à marquer le dernier but du match. Mais il n’était pas le protagoniste à cause de cela, mais parce que, dans la remise, le ’10’ de Lyon a reçu un carton jaune qui n’est pas passé inaperçu de son compatriote. Neymar junior.

Théoriquement, vu la carte pour provocation présumée, vraisemblablement, à un rival pour un simple dribble. Dans les images, Paquetá essaie un chapeau sur le groupe et demande un coup de main du défenseur. Le ballon sort de la bande, c’est ce que l’arbitre fait finalement remarquer. Tout se termine par un avertissement pour l’attaquant. Neymar, qui jouait au même moment Metz-PSG (1-2), a découvert ce qui s’était passé après avoir terminé son match. Il ne lui a pas fallu longtemps pour dire le sien.

Neymar a commenté sur son Instagram le carton jaune reçu par Lucas Paqueta pour avoir passé le ballon au-dessus d’un défenseur dans un “joga bonito & rdquor; mode #équipeOL pic.twitter.com/Zb5pS3fVqF – OL San Diego (@OLSanDiego) 23 septembre 2021

Neymar a eu recours à ses réseaux sociaux pour dénoncer quelque chose qu’il considère injuste. Plus précisément, il s’est plaint sur son compte Instagram que les dribbles, les chapeaux et autres détails de qualité font perdre du poids dans le football. Il a reproché à Lucas Paquetá, de l’OL, d’avoir écopé d’un jaune contre Troyes pour une action de ce type et a déclaré que ce serait le début de la fin du “joga bonito”.

“Cette scène est très triste… Piochez une carte pour un dribble“Neymar a écrit sur les réseaux. Avec son message, l’action en question. “Honnêtement, je ne comprends pas… Le fameux ‘joga ‘bonito’ est terminé. Profitez-en tant que vous le pouvez”, continua le Brésilien.

Neymar, comprenant pourquoi des détails de qualité comme un dribble ou un chapeau au rival peuvent être sanctionnés d’un jaune, il a profité de cette publication pour expliquer pourquoi ces types d’actions sont menées en match : “Le geste technique est une solution. Peu importe où il se déroule sur le terrain et la minute non plus. C’est ce qui m’est arrivé contre Montpellier l’année dernière et maintenant c’est répété avec Paquetá.”

L’année dernière, en 2020-21, Neymar a reçu une touche des arbitres pour avoir fait un chapeau à un rival du Montpellier. Aussi, à son époque, Une tentative de “lambretta” de Neymar s’est soldée par une bagarre en finale de la Copa del Rey contre l’Athletic Club. L’improvisation et le jeu coloré et différent perdent du terrain dans le monde du football.