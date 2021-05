Le Joker 2 de Joaquin Phoenix est-il toujours en cours? Voici le dernier

Alors que les films de bandes dessinées sont toujours la chose la plus populaire au monde, malgré un manque important de films, il n’y a toujours rien de vraiment comme Joker. Le film a vraiment pris le concept et le personnage du prince clown du crime dans les bandes dessinées, mais a ensuite construit un monde autour de lui qui était pour le moins unique. C’était un succès au box-office et il a été nominé pour 11 Oscars et est rentré chez lui avec deux. Ce n’est pas vraiment choquant que l’on parle d’une suite malgré le fait qu’il était difficile de voir où l’histoire irait à partir de là. Et bien que le projet soit tombé du radar, supposé dans l’oubli, il y a des preuves qu’un Joker 2 pourrait encore être en cours.