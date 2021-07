Le joker dans le pack pourrait être l’inflation ! Impact sur les investissements des fonds de dette et où investir

Il est préférable d’être dans un fonds qui a un taux variable et qui peut gérer les chocs sur la courbe des taux d’intérêt du portefeuille.

Il existe de nombreuses options d’investissement dans les fonds de dette. En fait, il existe 16 catégories de fonds de dette parmi lesquelles choisir. Mais, avant d’investir dans des fonds de dette, qui répondent à des objectifs à atteindre dans les 3 ans, vous devez être conscient des facteurs qui influent sur leurs rendements. Par ailleurs, le risque de crédit des émetteurs obligataires, le rôle de l’inflation et des taux d’intérêt sont tout aussi importants.

Un regard sur la situation des fonds de dette : Le rendement moyen des fonds de dette à longue durée est d’environ 2,76 % au cours des 12 derniers mois. Par rapport à cela, les rendements de courte durée et de moyenne durée sont proches de 4,43 pour cent et 6,25 pour cent, respectivement. Et les rendements des fonds de dette flottante sont de près de 5,31 pour cent.

Lorsque l’inflation semble augmenter dans l’économie, il y a un impact direct et immédiat sur les obligations, à son tour sur vos fonds de dette.

Le prix des obligations a tendance à baisser dans l’attente que de nouvelles obligations seront disponibles avec un taux de coupon plus élevé. Et, lorsque le prix de l’obligation baisse, le rendement, c’est-à-dire le rendement effectif de la détention jusqu’à l’échéance, augmente. Par conséquent, dans un scénario de hausse de l’inflation, les rendements obligataires augmentent en attendant au moins une hausse des taux d’intérêt dans un avenir proche.

En termes simples, lorsque les rendements obligataires commencent à grimper, il y a une pression sur les taux et toute nouvelle hausse est arrêtée. Sa progression dépend d’autres facteurs, notamment de la manière dont les banques centrales gèrent l’environnement monétaire.

Actuellement, l’inflation cherche à faire son retour dans l’économie. « Il y a eu une sorte de double coup dur – d’abord, des taux d’intérêt bas faisant chuter les taux d’épargne et cela entraînant un excès de liquidité provoquant une flambée des prix des actifs et des matières premières et, par conséquent, créant de l’inflation et deuxièmement, l’offre étant affectée en raison de à la logistique et en raison des blocages et des blocages prolongés », informe Santosh Joseph, fondateur et associé directeur, Germinate Investor Services LLP.

Cela incite les investisseurs des fonds de dette à faire le point sur la situation et à planifier soigneusement leurs investissements. Globalement, en raison de la hausse de l’inflation et de la hausse correspondante des rendements, l’impact sur les taux d’intérêt à court et moyen terme et à long terme peut varier.

«Nous savons que lorsque l’inflation a tendance à augmenter, les taux resteront inchangés ou même les taux à court et à moyen terme ont tendance à augmenter, ce qui met en danger certains de vos fonds à moyen et long terme. Certains fonds à court terme seront initialement à risque. Il est donc très important à quelle extrémité de la courbe un investisseur choisit. Ce ne sera pas un scénario facile où vous mettez de l’argent et vous gagnez de l’argent, car l’inflation sera vraiment le joker dans le peloton », explique Joseph.

En règle générale, les fonds de dette à court et moyen terme deviennent le premier choix dans un environnement de rendement en hausse. Mais, la tendance n’est peut-être pas plus facile à saisir dès le début. « Ainsi, pour les investisseurs obligataires, il est judicieux de choisir soit un fonds dynamique et capable de capter les mouvements de taux d’intérêt en ligne avec les tendances inflationnistes. Deuxièmement, il est également préférable d’être dans un fonds, qui a un taux variable et peut gérer les chocs sur la courbe des taux d’intérêt dans le portefeuille », suggère Joseph.

« Dans le scénario donné, il y a plus de promesses pour quelqu’un qui envisage un horizon de trois à quatre ans que quelqu’un qui envisage un horizon d’un à deux ans parce que les choses sont beaucoup plus stables au cours de cette période », ajoute Joseph.

Quelle que soit la classe d’actifs dans laquelle vous choisissez d’investir, l’objectif est de battre l’inflation. « Positionnez votre portefeuille pour être en mesure de battre l’inflation, de couvrir l’inflation et éventuellement de gagner de l’argent », conseille Joseph.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.