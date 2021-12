Le Joker de Batman révèle qu’il joue aux RPG dans la meilleure publicité de jeu de 2021

Nous savons tous que le Joker l’a perdu. Il accomplit des actes de violence odieux, le tout dans le but de prouver que la vie a un potentiel comique éternel. Mais combien d’entre nous savaient qu’il était un joueur *gorgée* ? Je ne l’ai pas fait. C’est jusqu’à ce qu’un double ensemble de publicités pour la figurine inactive RPG Figure Fantasy commence à apparaître vers le 8 décembre, et que j’ai découvert plus récemment. Et maintenant, la véritable identité du Joker en tant que joueur redouté a été révélée.

C’est bien si vous n’avez pas entendu parler de Figure Fantasy. Moi non plus. Mais selon le site officiel du jeu, il s’agit d’un RPG de figurines inactives en 3D dans lequel vous collectionnez des statuettes d’anime. Ces figurines – pensez à Amiibo mais dans le jeu – peuvent être envoyées en mission et affichées dans des salles d’affichage virtuelles. Vous pouvez également les améliorer et participer à des batailles PvP sur des appareils Android et iOS. Cela semble cool.

Mais ce n’est pas pour cela que nous sommes ici. Non, cher lecteur, nous sommes ici à cause d’un tweet de l’analyste principal de Niko Partners, Daniel Ahmad. Ahmad a posté une vidéo d’une récente publicité de Figure Fantasy du Joker parlant du jeu. Et disons que c’est absurde. Tellement absurde, en fait, que je n’arrêtais pas de rire.

Je veux dire, la ligne d’ouverture à elle seule me tue. « En tant que joueur », dit le Joker, « qu’est-ce qui vous rend différent des autres joueurs ? » C’est peut-être parce que cet acteur ne peut tout simplement pas capturer la nature erratique du personnage dans une publicité de jeu vidéo d’une minute et demie. (Bien qu’ils ressemblent certainement plus au Joker que Jared Leto dans Justice LeagueSuicide Squad de Zack Snider.) Ou peut-être est-ce juste l’écriture. Quoi qu’il en soit, l’ensemble de la publicité, qui ne fait qu’admirer comment vous pouvez devenir fort dans Figure Fantasy sans prétendument dépenser de l’argent, m’a fait rire. Bien qu’il ait en quelque sorte raison de dire que tout le monde joue à des jeux de nos jours, la façon dont tout est exprimé et la situation est tellement exagérée qu’il est difficile de prendre tout cela au sérieux.

La meilleure partie? Il y a deux de ces publicités, le tweet d’Ahmad étant le deuxième. Le premier, ci-dessus, voit le Joker réprimander quelqu’un pour les personnages qu’il a juste avant que l’équipe d’opération de Figure Fantasy n’intervienne pour l’affronter. C’est terrible. Un jeu d’acteur terrible, une écriture terrible, tout est terrible. Et pourtant, c’est probablement la publicité de jeu mobile la plus drôle que j’ai vue en une minute.