Le Joker obtient une nouvelle maquette de collection de luxe de Tweeterhead ⋆ .

Sideshow a publié un lot d’images promotionnelles officielles pour la maquette de luxe 1:6 The Joker de Tweeterhead. L’objet de collection DC est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 575 $; jetez un oeil ici…

Sideshow et Tweeterhead présentent la toute dernière DC Maquette – The Joker (Deluxe) ! Ce Joker Deluxe Maquette absolument dingue est rempli de fous et va vous faire sourire…

SUPPORT MYTHE FLICKERING: Commandez via Sideshow

La Maquette Joker Deluxe mesure près de 20,5″ de haut lorsqu’elle est entièrement assemblée – du bas de la base au sommet du capot de Batman sur la chaise. Cette statue en polyrésine entièrement sculptée est bourrée de folie – Joker assis au sommet de son trône personnalisé avec un capuchon et une cape de chauve-souris, armé de sa canne et de sa chaussure à lame. Le tout niché sur une pile géante de sacs d’argent, de réservoirs d’essence, de bombes et de bibelots et d’œufs de Pâques sans fin, vous n’arrêterez probablement jamais de trouver quelque chose de nouveau à aimer dans cette pièce.

