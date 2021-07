Le joli détail de Messi avec le fan de 100 ans qui marque tous ses buts à la main

15/07/2021 à 01h02 CEST

L’histoire d’un homme de 100 ans a circulé sur les réseaux sociaux qui, pour se souvenir de tous les buts que Leo Messi a faits, il a décidé de les viser à la main. La vidéo est devenue virale et a atteint la star argentine, qui n’a pas hésité à le contacter pour le remercier.

“Bonjour, évidemment ton histoire m’est venue, ça me paraît fou que tu aies sauvé les buts comme ça, et c’est pour ça Je voulais vous faire un gros câlin et vous remercier pour ce que vous faites, pour le suivi, et je vous souhaite le meilleur. À plus. au revoir“Léo dit dans la vidéo.

« Ne me dis pas que c’est Messi ?“demande le grand-père impressionné. Oui, c’est Messi, il vous salue”, dit le petit-fils. L’homme, visiblement ému, tout comme son petit-fils, lui demande : Et où est-il chez lui ? Oui, à Barcelone, le garçon répond à nouveau.

Des moments d’émotion entre les deux qui culminent, très excité et pratiquement sans voix, l’homme remerciant Léo également.