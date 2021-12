Le joli geste de Norma Palafox avec un éventail

Exatlon États-Unis / Instagram Norma Palafox ravit ses fans avec les photos qu’elle partage habituellement sur son Instagram

Les adeptes de la cinquième saison d’EXATLON, dont Norma Palafox était la championne, tout au long du programme, ont réussi non seulement à voir l’excellente athlète qui s’est avérée être la Mexicaine, mais aussi le bel être humain qui l’habite.

Et c’est qu’en faisant encore une fois ressortir sa simplicité et comprendre la valeur qu’elle sait que les petites choses ont pour ceux qui la suivent et la voient comme un exemple, l’athlète a fait un beau geste au milieu d’un match de football.

Lors d’un de leurs matchs, la star de Pachuca, vêtue de son maillot avec le numéro 22, a répondu à l’appel d’un fan qui est allé la voir et qui depuis les tribunes suivait ses jeux.

Sans aucun état d’âme, Palafox s’est approché de là et a apposé son autographe sur la chemise Pachuca que portait la jeune femme.

Ensuite, la championne d’EXATLON États-Unis a partagé une photo du beau moment, et a déclaré publiquement qu’elle est claire qu’elle est un symbole d’inspiration pour les autres et que les gens l’inspirent avec ses actions et leur soutien.

« Inspirer. Vivre un rêve », était le commentaire avec lequel Norma Palafox a accompagné la photo, qui en quelques heures a reçu des milliers de« j’aime », ainsi que des commentaires dans lesquels ils ont souligné l’humilité du footballeur et la responsabilité avec le qui se veut un modèle pour ses disciples.

Et c’est que, comme cela est apprécié dans les réseaux sociaux de la Mexicaine, puisqu’elle n’était qu’une adolescente et rêvait de devenir footballeuse professionnelle, Palafox s’est toujours gérée avec une attitude positive et beaucoup de courage, tout en étant un exemple d’inspiration pour son entourage.

Des phrases telles que « Croyez en vous et tout sera possible », « La vie est en prêt » et « Combattez jusqu’à ce que vous y parveniez » résonnent en tas dans les messages que l’athlète de haut niveau poste souvent pour motiver ses fans à continuer et poursuivez-le, ils le veulent.

Et une chose sur laquelle Palafox est également très clair, c’est que sa voix a du pouvoir et qu’il l’a utilisé à plusieurs reprises, non seulement pour motiver ses fans mais aussi pour porter plainte, comme cela s’est produit il y a quelques semaines.

La joueuse a dénoncé le harcèlement sexuel qu’elle et de nombreuses footballeuses subissent sur le terrain en raison de leur apparence, avec toutes sortes de commentaires même vulgaires, ce qui est très inconfortable.

« J’en ai marre et j’ai mal. C’est inconfortable d’arriver à un point où on ne peut même pas mettre de protège-tibias car ils font d’autres types de gestes », a déclaré Palafox dans une interview à Olé.

« Je sais ce que je fais. Je vais être clair là-dessus, c’est mon physique, c’est mon corps, je ne vais pas le changer, je ne vais rien faire, je ne vais pas porter de short super large, je ne ne me sens pas à l’aise. Je le fais parce que je me sens à l’aise, pas à cause d’autres genres de choses », a-t-il ajouté. « Mais nous ne sommes pas un objet, nous ne sommes pas seulement un corps, nous avons aussi des sentiments, nous pensons aussi et nous sommes aussi des êtres humains. Je vous demande seulement de tout mon cœur de respecter ».

