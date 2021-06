Bien qu’on ne sache pas si Jonathan héritera ou non des gènes kryptoniens de son père et gagnera des super pouvoirs, le voir essayer de vivre une vie normale et impuissante tout en connaissant l’identité de son père et les pouvoirs de son frère sera intéressant, comme l’a souligné Jordan Elsass. Partout où va l’histoire de Jonathan, c’est une histoire qui devrait être intéressante à regarder.

Superman & Lois diffuse de nouveaux épisodes tous les mardis à 21 h HNE sur The CW.