Le joueur avec la moyenne la plus basse de NBA 2K22

Il y a quelques jours le NBA 2K22 Et, comme nous le faisons chaque année, il est amusant de regarder les supports que les développeurs de jeux ont choisi pour porter les joueurs. Ce qui attire toujours le plus l’attention en premier, c’est de voir la moyenne atteinte par les grandes stars de la ligue et les premières positions qu’elles dominent cette année Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et James Lebron avec ’96’.

Trente points en arrière, cachés en bas du classement moyen, c’est salle Josh, le joueur avec la moyenne la plus basse de tout le jeu : ’66’. Et il y a jusqu’à 23 joueurs qui ont l’honneur douteux de ne pas atteindre 70 (Santi Aldama il atteint juste ce chiffre). Et, parmi eux, le seul que NBA 2K22 a décidé de ne pas porter à 67 a été Hall.

Josh Hall a été coupé par le @okcthunder, qui était sous contrat à double sens. Avec cette sortie, les Oklahomans ont encore 17 joueurs dans l’équipe, ils devront donc encore faire quelques mouvements. pic.twitter.com/CPy9qVTzOf – Enrique Peidro (@epeidro) 13 septembre 2021

Coupé par le tonnerre

Ainsi, Hall, 20 ans, n’a pas été repêché en 2020, mais a réussi à signer un contrat à double sens avec Oklahoma City Thunder, une équipe avec laquelle il a disputé 21 matchs et a récolté en moyenne 4 points et 3 rebonds en 16 minutes et l’a récemment coupé ( après son inclusion dans le jeu). C’est un gardien explosif qui est défini en 2K comme un finisseur athlétique.

Nous verrons son avenir dans le monde du basket s’il a la chance de rejouer en NBA. Pour l’instant, il a sa minute de gloire pour avoir l’honneur douteux d’être le joueur avec la moyenne la plus basse de la saison dans le match le plus célèbre.