Le joueur bisexuel de la NFL Ryan Russell consterné et choqué par les commentaires de Jon Gruden

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Ryan Russell, un agent libre de la NFL ouvertement bisexuel, raconte TMZ Sports il était écœuré par Jon GrudenLes commentaires racistes et homophobes de … et l’incident sert de preuve que la NFL a encore beaucoup de travail à accomplir.

« J’étais profondément bouleversé, choqué, consterné même qu’un leader d’une organisation, un leader de jeunes hommes, de la culture du football en général, ait autant de choses négatives, désobligeantes, haineuses vraiment, discriminatoires à dire sur tant de types différents de personnes « , dit Russell.

Russell, 29 ans – un choix de 5e ronde des Cowboys au repêchage en 2015 – a une perspective intéressante. Le DE a annoncé qu’il était bisexuel à la mi-2019.

Ainsi, malgré des joueurs comme Carl Nassib et Russ étant ouverts sur leur sexualité, des progrès ont-ils réellement été réalisés au sein de la ligue ?

Russell dit oui.

« Je pense qu’il y a vraiment eu des progrès » … juste loin d’être suffisant.

« Nous n’avons pas encore terminé. Il nous reste encore beaucoup à faire et beaucoup plus à faire. Il y a encore du travail à faire. »

Bien sûr, Gruden a démissionné quelques jours après la révélation des e-mails. Il a depuis été retiré du ring d’honneur des Bucs (où il a remporté un Super Bowl). Il a également été déposé par Sketchers — son plus grand sponsor individuel.

Pour ce qui est de Roger Goodell et la structure du pouvoir de la NFL… Ryan a quelques conseils sur la façon d’aller de l’avant.

« Mettre ‘End Racism’ sur le terrain en peinture ne signifie rien si ce n’est pas peint au sein de votre personnel, si ce n’est pas peint dans le pain de votre organisation, votre fondation », nous dit Russ.

« Ils sont capables de ce changement. Les gens ne demandent rien qui dépasse les capacités de la NFL. Et qu’ils prennent juste le temps et soient intentionnels avec tout ce qu’ils font pour vraiment favoriser l’inclusivité et la diversité pour tous. «