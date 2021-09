Le joueur BotW termine la course « minimaliste »

Capture d’écran : Nintendo

En ce qui concerne les exploits sympas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous pensez probablement que vous avez tout vu. Vous avez attrapé les speedrunners et les compléteurs de semences Korok. Vous avez vu quelqu’un, ou peut-être beaucoup de gens, courir essentiellement nu jusqu’au trône de Calamity Ganon et le vaincre sans effort. Mais attendez, celui-ci est peut-être nouveau pour vous : un parcours « minimaliste ».

Cette semaine, l’utilisateur de Reddit Distinct_Basket528, dont le vrai nom est Joey, a publié ce qui est à tous égards une version minimaliste de BotW. Il n’a pas amélioré sa santé ou son endurance au-delà des niveaux de base. Il n’a pas parlé à Impa, un personnage secondaire qui met en quelque sorte tout le jeu en mouvement. Il n’a certainement pas obtenu la Master Sword. Pourtant, il a réussi à vaincre les quatre bêtes divines (boss régionaux) et Calamity Ganon, le boss final.

Voici une carte montrant son itinéraire à travers Hyrule :

La course est étiquetée comme ayant été terminée avec zéro sanctuaires (énigmes autonomes qui vous accordent des bonus de statistiques) ou tours (défis de plate-forme qui révèlent plus de la carte), mais ce n’est pas tout à fait le cas.

S’adressant à Kotaku, Joey a noté qu’il avait techniquement terminé quatre sanctuaires et une tour, car il ne pouvait pas quitter le Plateau – la zone de départ du didacticiel de Breath of the Wild – sans les parcourir. “J’ai essayé d’annuler une chute, mais cela ne m’a pas permis de le faire”, a-t-il déclaré, terme d’un hack de vitesse BotW courant qui vous permet de survivre à n’importe quelle chute en prétendant essentiellement lancer une arme équipée. (Voici un tutoriel vidéo sur la façon de le faire.)

Joey, qui a accumulé au total 450 heures dans Breath of the Wild, a déclaré que la course minimaliste avait duré environ cinq heures sur deux jours. Tout d’abord, il s’est rendu à Vah Medoh, non pas parce que Medoh est un jeu d’enfant à terminer ou quoi que ce soit, mais Joey avait simplement besoin de la capacité Revali’s Gale, un mouvement de récupération qui vous permet de souffler dans les airs pour mieux contourner Hyrule. Sinon, il aurait une tonne de problèmes à cause de tout ce truc de ne pas avoir d’endurance, qui engendre une chose entièrement distincte de ne pas pouvoir grimper des trucs.

Après cela, il a assommé Vah Ruda (“l’une des missions de bête divine les plus faciles”). Il a sauvé Vah Rudania pour la fin.

“Honnêtement, je voulais juste repousser Rudania le plus longtemps possible”, a déclaré Joey, faisant écho au sentiment que de nombreux joueurs de BotW ont à propos de la bête des volcans. (Si vous me permettez un moment d’éditorialisation gratuite : [middle finger emoji] Vah Rudania [second middle finger].)

Mais aucun moment de la course n’a été plus mémorable, dit Joey, que de se battre à travers les marches infestées de monstres du château d’Hyrule. En fait, c’était l’impulsion.

“Je ne l’avais jamais fait avec ce petit équipement, donc c’était plus difficile que par le passé”, a déclaré Joey. “Mais je l’ai fait principalement parce que j’aimais le récit de Link qui se réveillait, soufflait à travers toutes les bêtes divines, puis allait directement battre Ganon, donc c’était cool de jouer ça et de me lancer un défi amusant.”

C’est la beauté de BotW. Oui, le jeu tentaculaire du monde ouvert de Nintendo a sa propre intrigue. Mais c’est aussi le type de jeu qui permet aux joueurs de raconter leurs propres histoires. C’est le type de jeu où, environ quatre ans plus tard et environ un an avant un suivi prévu, les joueurs découvrent toujours de nouvelles astuces, apprennent de nouveaux secrets et trouvent de nouvelles façons de jouer. Rien que cette année, un joueur a ouvert ce que beaucoup pensaient être un coffre « impossible ». Un autre a fait l’effort de terminer une course sans marcher deux fois au même endroit. Et cela ne veut rien dire d’un nouveau problème, BLS Sliding, qui est sur le point de changer radicalement la scène de course de vitesse robuste du jeu.

“J’adore le fait que le format non linéaire de ce jeu permette de jouer comme ça de manière cool”, a déclaré Joey.