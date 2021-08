Le joueur d’Arsenal s’apprête à partir avec un accord conclu sur une nouvelle signature

in

Arsenal autorisera un membre de l’équipe à quitter le club une fois qu’il aura confirmé une nouvelle signature de 26 millions de livres sterling, selon les rapports.

Les Gunners ont déjà amélioré leur équipe avec les signatures de Ben White de Brighton, du milieu de terrain belge Albert Sambi Lokonga et de la starlette défensive Nuno Tavares. Ces trois joueurs leur ont coûté environ 77 millions de livres sterling au total.

Mais après leur défaite face à Brentford lors de la première journée, il semble que Mikel Arteta soit avide de nouveaux arrivants.

Le dernier poste qu’ils ciblent est gardien de but, et plus particulièrement Aaron Ramsdale de Sheffield United.

Rapports mercredi soir a prétendu que Arsenal étaient sur le point de conclure un accord de 26 millions de livres sterling avec les Blades.

Ces frais représentent une réduction de 14 millions de livres sterling sur le prix demandé initial de Sheff Utd. Le club du Yorkshire n’était pas disposé au départ à vendre, mais a depuis changé d’avis.

Selon Sky Sports, l’arrivée de Ramsdale pourrait voir le tireur islandais Alex Runarsson quitter les Emirats.

Il n’a été amené au club qu’en septembre de l’année dernière, mais a ensuite connu une campagne difficile.

Sa seule apparition dans la Coupe Carabao a reçu de nombreuses critiques. Le joueur de 26 ans a encaissé quatre buts alors qu’Arsenal a été éliminé en quart de finale par les futurs vainqueurs de Manchester City.

Arteta n’a jamais semblé faire confiance à Runarsson et ne lui a donné qu’une seule apparition en Premier League, lors de la défaite 2-1 en février contre les Wolves.

Sa mauvaise réputation était telle que les Gunners ont signé le numéro un australien Mat Ryan en prêt de Brighton en janvier.

Il est immédiatement devenu le remplaçant de Bernd Leno dans le nord de Londres.

Rodgers favori pour remplacer Arteta à Arsenal, tandis que Howe attend dans les coulisses

Sky Sports n’a pas précisé si le départ de Runarsson serait un prêt ou un transfert permanent.

Le gardien a fait part de sa carrière au KR Reykjavik dans son Islande natale. Il a été recruté par l’équipe danoise Nordsjaelland en 2014 et a participé à 62 matchs pour le club.

L’équipe française de Dijon lui a donné l’occasion d’impressionner à un niveau supérieur lorsqu’elle a obtenu sa signature en 2018.

Il a joué 45 fois pour Dijon avant qu’Arsenal n’appelle vers le début de la saison dernière.

Un expert critique le recrutement d’Arsenal

L’expert de Sky Sports, Paul Merson, a donné son avis sur la décision d’Arsenal de laisser le talentueux milieu de terrain Joe Willock rejoindre Newcastle.

L’ancien artilleur a dit: « C’est inquiétant à Arsenal. Vous pensez toujours : « Où vont-ils ? Edu est arrivé, et le recrutement a été paresseux, si je suis honnête.

«Je me souviens qu’il y a des années dans le football, les managers étaient jugés sur les signatures. Parfois, je pense qu’Arteta est laissé pour compte, et je ne sais pas à quel point il a son mot à dire dans tout cela.

«Pourquoi laisseriez-vous Joe Willock partir? Je ne dis pas qu’il est la réponse, mais il est passé par le club et veut 25 millions de livres sterling. Ce genre d’argent ne changera pas Arsenal.

