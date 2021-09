Le joueur de Brentford Christian Norgaard “assez bon pour Liverpool” alors que Jurgen Klopp salue le manager “spécial et brillant” des Bees Thomas Frank pour avoir prouvé qu’il était “possible” de le réaliser sans grosses dépenses

in

Avant le premier voyage de Liverpool au stade communautaire de Brentford, Jurgen Klopp a chanté les louanges du patron des Bees, Thomas Frank, et a même fait une comparaison avec son époque en tant que manager de Mayence.

Frank a également fait sa propre comparaison, affirmant que son “dernier épanouissement” Christian Norgaard est comme Fabinho et assez bon pour s’intégrer directement dans l’équipe des Reds.

Le milieu de terrain de Brentford Christian Norgaard a été salué comme assez bon pour s’intégrer directement dans l’équipe de Liverpool

Les Reds ont fait un bon début de saison et ont une grande chance de renforcer leurs espoirs de titre ce week-end avec les rivaux du titre Chelsea et Manchester City s’affrontant.

Avec 13 points lors de leurs cinq premiers matchs, Liverpool occupe la première place avec Manchester United et Chelsea et pourrait terminer le week-end avant tout le monde s’ils améliorent le résultat des Blues.

Cependant, ils sont confrontés à une tâche difficile avec un voyage à Brentford, nouvellement promu, qui a battu Arsenal lors de son superbe premier match de saison.

Et, s’adressant aux médias, Klopp a adressé à Thomas Frank des mots chaleureux.

“J’ai regardé la conférence de presse de Thomas Frank et ce sont les choses les plus divertissantes que j’ai vues ces dernières années”, a déclaré l’entraîneur allemand.

Klopp se prépare pour un voyage à Brentford dans le but de poursuivre le bon départ des Reds

“C’était une demi-heure à parler de tous les différents joueurs, c’était vraiment, vraiment bien, peut-être que nous devons commencer par ça.

“Le football qu’ils jouent est incroyable, l’organisation qu’ils ont est incroyable, donc Thomas fait évidemment un travail brillant, Brentford fait un travail brillant.

« Comment ils recrutent, à quel point ils sont différents, à quel point ils montrent, même avec moins d’argent, qu’il est vraiment possible de créer quelque chose de vraiment spécial.

“Cela me rappelle beaucoup le temps à Mayence quand j’étais là-bas parce que nous n’avions pas d’argent, nous devions être créatifs sur le marché des transferts.

L’équipe de Thomas Frank vole en ce moment

Le style de Sacchi a marqué Klopp, qui a remporté un énorme succès avec Mayence et le Borussia Dortmund

“Il y a une énorme différence entre l’argent que Brentford a et Mayence avait à ce moment-là, mais cela montre que c’est toujours possible.”

Le sentiment est certainement réciproque entre les deux managers alors que Frank a discuté de son histoire personnelle avec Liverpool.

“J’ai suivi Liverpool dans les années 80 et je pense que c’est peut-être probablement à cause du joueur danois Jan Molby parce qu’il a joué là-bas, donc vous suivez un joueur danois.

“Alors je les ai regardés et ils étaient bien sûr bons et je me souviens de beaucoup de choses, Ian Rush était bien sûr un joueur fantastique à l’époque.

“C’étaient les deux principaux joueurs dont je me souviens à l’époque et Jan pouvait contrôler ce milieu de terrain.”

Molby était célèbre pour son fantastique éventail de passes

Deux versions modernes de Molby sont le milieu de terrain défensif brésilien Fabinho et le Danois Christian Norgaard.

Frank a déclaré que son « dernier épanouissement » est comparable à celui de Fabinho et qu’il est heureux de jouer pour les Bees.

«Je pense que Christian est un retardataire et je suis très, très heureux qu’il joue pour Brentford.

“Je pense que si vous l’enleviez et le mettiez à Liverpool, et que vous changeiez les deux joueurs, Fabinho et lui, je ne pense pas que vous verriez beaucoup de différence.”

Sans aucun doute, il sera intéressant de voir comment les deux milieux de terrain se débrouillent dans le match et c’est un jeu que vous pouvez écouter en direct dans le cadre de l’exclusivité GameDay sur talkSPORT.

