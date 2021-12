Le joueur de Cadix Alejo parle du défi Casemiro

L’attaquant de Cadix Ivan Alejo a parlé du tacle de Casemiro en première mi-temps après le match nul 0-0 dimanche dans une interview avec El Chiringuito.

« En ce moment, j’ai très peur parce que le contact était si élevé. J’ai cru que j’allais l’expulser, et quand j’ai vu le jaune [card] J’ai supposé qu’il serait vérifié avec VAR. Je comprends que c’est le Bernabéu, que c’est Casemiro, que plusieurs fois on sait déjà qu’ils lui pardonnent beaucoup de cartons… mais bon, c’est le football et je ne lui en veux pas.

« Je comprends que ce n’est pas la même chose d’obtenir un rouge à Madrid qu’à Cadix. Il leur est difficile de siffler dans un tel scénario, la pression est compliquée, et peut-être que si cela avait été l’inverse elle aurait été d’une autre couleur. Je n’ai pas envie de polémiquer… »

Alejo parle d’un tacle autour de la trentaine de minutes lors du match d’hier. Casemiro a lancé un défi par derrière qui n’a pas reçu un carton rouge, mais un carton jaune. Alejo a également déclaré: « S’il m’attrape, je suis blessé pendant six mois et il continue de jouer. »