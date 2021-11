Le joueur de cricket Alex Hales s’excuse d’avoir porté un Blackface pour le costume de Tupac en 2009

joueur de cricket anglais Alex Hales reconnaît avoir porté du blackface pendant un Tupac costume en 2009… disant que c’était « incroyablement téméraire et stupide ».

Hales, 32 ans, s’exprime après qu’une photo de lui portant du maquillage sombre sur le visage et le corps a été publiée cette semaine … affirmant qu’elle était censée honorer son rappeur préféré lors d’une soirée costumée sur le thème de la musique.

« Le thème était les musiciens et Tupac est, était et sera toujours mon musicien préféré, alors je suis parti comme lui », a déclaré Hales dans la vidéo.

« De toute évidence, je me rends compte que c’est incroyablement irrespectueux et je tiens à m’excuser pour l’offense que cela a sans aucun doute causée. »

Il a poursuivi… « C’était incroyablement imprudent et stupide de ma part et je m’en excuse, et je m’excuse auprès du club pour l’embarras que cela leur aurait causé. »

« Je déplore toutes les formes de racisme et de discrimination. »

Les excuses interviennent au milieu d’allégations de racisme généralisé dans le sport … en tant qu’ancien joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq dit que ses expériences ont été si mauvaises qu’il avait besoin de médicaments pour traiter les problèmes de santé mentale.

Rafiq a également accusé Hales d’autre racisme … affirmant que le chien de Hales, « Kevin » a été nommé d’après un terme raciste général que ses coéquipiers utilisaient pour décrire les Noirs, ce qu’il nie catégoriquement.

Les allégations font l’objet d’une enquête par le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles.