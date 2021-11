Le joueur de la G League qui a rendu fou Stephen Curry

Dans cet article, nous examinerons les joueur de la G League qui devenu fou à la star des Golden State Warriors, Stephen Curry dans la NBA.

La star des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a disputé un match mercredi contre les Golden State Warriors. Le joueur de 20 ans a explosé pour un sommet en carrière de 48 points contre les Dubs, provoquant un petit bavardage du haras des Timberwolves.

À un moment donné du jeu, Edwards a décidé de crier la superstar des Warriors, Stephen Curry. Il semble que Steph ait dû faire une double prise de ce qu’Edwards essayait de faire, et dès que Curry a réalisé ce qui se passait, l’ancien MVP consécutif a laissé échapper une réaction sauvage pour le jeune du Minnesota (h / t Signalez l’eau de Javel sur Twitter) :

Ant : « Hey Steph, je pourrais en avoir 50. » 😅 @ theantedwards_ a été enfermé hier soir pic.twitter.com/zm2dVy4NPt – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 11 novembre 2021

Edwards a littéralement dit à Steph qu’il était sur le point de lui acheter une pièce de 50 pièces. À ce stade du match, Ant était déjà à la barre des 40 points, ce qui, incidemment, n’était qu’à deux points de sa précédente meilleure note en carrière de 42. Edwards se sentait clairement de haut en bas. savoir.

Pour sa part, la star des Warriors a d’abord dépassé Edwards, mais quelques instants plus tard, il semble qu’il voulait clarifier exactement ce que le garde de deuxième année des Timberwolves avait à dire. La réaction de Curry a été épique lorsqu’il a fait un signe de tête et un sourire à Edwards, comme s’il disait quelque chose de sarcastique au garçon comme : « D’accord, jeune homme, fais ce que tu as à faire. »

Pour ce que ça vaut, Edwards a raté la pièce de 50 par deux points, mais c’était néanmoins une performance épique de sa part. Cependant, c’est Curry qui a eu le dernier mot avec ses Warriors émergeant avec une victoire de 123-110 sur Edwards and Co.