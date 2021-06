Le joueur de la NFL Carl Nassib et le travail émotionnel du « coming out »

Cette semaine, Carl Nassib, un ailier défensif des Las Vegas Raiders, s’est révélé gay sur Instagram. Il est le premier joueur actif de la NFL à sortir publiquement – ​​une étape importante pour le sport masculin. L’annonce de Nassib a été rapidement soutenue par la communauté de la NFL et son équipe, ce qui donne l’impression que sa place dans l’équipe sera sûre pour la saison à venir. Dans une ligue masculine et féroce où les joueurs peuvent être libérés à tout moment pour n’importe quelle raison, une large acceptation de Nassib marque un changement.

Nassib n’est pas le premier joueur de football de haut niveau à sortir – ce serait Wade Davis en 2012. Cependant, Davis n’a pas joué dans un match de saison régulière et il est sorti après avoir pris sa retraite. À la veille du repêchage de la NFL en 2014, un autre joueur, Michael Sam, est sorti. Sam a finalement été repêché par les Rams de St. Louis, mais a été éliminé par l’équipe avant le début de la saison. Après un court passage avec les Alouettes de Montréal au Canada, Sam a pris sa retraite.

Alors que Sam a évité les projecteurs depuis sa retraite, Davis est devenu un activiste et un conférencier. À la suite de l’annonce de Nassib, Davis s’est entretenu avec Vox sur ce qui se passe dans la tête d’un athlète lorsqu’il joue dans un placard et sur les mesures qu’il pense que la NFL et la société doivent prendre pour favoriser une culture d’acceptation.

Ce qui suit, selon les mots de Wade Davis, a été condensé et édité.

Pour moi, faire du sport tout en ne révélant pas ma sexualité était une arme à double tranchant. À certains égards, être gay m’a offert une motivation erronée. Parce que je n’avais pas lutté contre ma propre homophobie intériorisée et que je croyais que je devais prouver quelque chose aux hétérosexuels, je sentais que je devais montrer que j’étais un aussi bon athlète que les hétéros. Il m’a fallu de nombreuses années avant de réaliser que je n’avais rien à prouver à personne.

J’aurais aimé savoir alors ce que je sais maintenant : que ne pas apprendre à m’aimer en tant que gay était une perte bien plus grande que la possibilité de ne pas jouer au football. Et le retour à moi-même a été et est tout aussi douloureux. Ce que j’apprends également, c’est que les personnes LGBTQ ne sont pas vraiment celles qui doivent être acceptées ici. Nous avons déjà fait le travail très dur de nous accepter.

Certains des travaux qui ne sont toujours pas contrôlés sont dans la langue que nous utilisons. Le langage du « coming out » connote cette idée que nous avons quelque chose à cacher et que nous sommes des monstres qui existent dans le placard. Ce qui est vrai, c’est que le monde agit de façon monstrueuse envers nous.

L’ancien joueur de la NFL Wade Davis prend la parole au Lincoln Center le 5 mars 2020 à New York.Craig Barritt/. pour la Fondation Tory Burch

Nous invitons les gens, comme nous l’a appris l’écrivain et activiste Darnell Moore. Nous invitons les hétérosexuels à ne pas avoir peur de qui nous sommes. Je dirais que le travail consiste pour les personnes hétérosexuelles à voir notre appropriation de notre sexualité comme un modèle de ce que signifie accepter une partie de soi que le monde dit inacceptable.

Parce que lorsqu’ils apprennent à s’accepter davantage, il est plus difficile de rejeter quelqu’un d’autre. Si ce changement se produit et que des personnes hétérosexuelles commencent à partager leurs histoires d’acceptation de soi, cela pourrait ouvrir un espace où vous verrez plus d’athlètes qui s’identifient comme LGBTQ, en particulier dans les espaces sportifs d’identification masculine, car nous pensons que les hétérosexuels ont fait le travail. .

Un autre changement qui doit se produire dans le sport est que les entraîneurs, les autres joueurs et les propriétaires doivent devenir beaucoup plus éloquents, beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus compétents dans leur compréhension des différences entre des choses comme le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, alors ils ont moins peur du fait que nous allons être beaucoup plus présents, et beaucoup, beaucoup plus visibles dans le sport.

La majorité du travail est actuellement effectuée par des femmes et des personnes LGBTQ. Le travail des femmes dans le football et des femmes de la WNBA – qui ont eu des athlètes et des entraîneurs plus ouvertement LGBTQ et qui ont poussé plus loin les conversations sur la justice sociale – a vraiment été un modèle pour d’autres athlètes. Les femmes dans le sport se sont historiquement concentrées sur le renforcement du pouvoir collectif des marginalisés pour effectuer un changement social, risquant leur carrière, tandis que trop d’hommes se sont concentrés sur l’accumulation de pouvoir individuel pour dominer et contrôler et ne pas prendre le même risque. Ces femmes athlètes, en particulier les femmes de couleur, ont eu la bonne orientation, et les athlètes gays doivent s’aligner sur elles.

L’impact de Michael Sam ne peut pas non plus être nié. Les gens ont vu Michael Sam, le baiser de lui et de son partenaire lors du repêchage de la NFL, comme un spectacle. Mais ce qui est vrai, c’est que ce sont des gens comme Michael Sam qui ont utilisé le spectacle pour rendre beaucoup plus facile aux gens de faire ce que Carl Nassib a fait. Nous devons reconnaître l’esprit et l’action révolutionnaires de Michael Sam, et ne pas penser que l’annonce de Carl était un peu meilleure ou plus éloquente.

Les personnes transgenres et les personnes jugées beaucoup plus efféminées dans leur présentation ont également fait beaucoup de travail qui permet à des personnes comme moi et Carl Nassib d’avoir le courage d’être plus ouverts sur notre sexualité. La plupart des gens n’imaginent pas que les homosexuels puissent pratiquer des sports comme le football, le baseball, le basketball, le hockey et le soccer. L’annonce de Nassib fait partie d’une rupture continue de ce mythe séculaire. Pour les plus jeunes qui ont eu une plus grande proximité avec les personnes qui s’identifient comme LGBTQ, c’est ainsi que cela aurait toujours dû être, et ils disent, ce qui a pris si longtemps à tout le monde.

Parce que lorsque le travail d’éducation et d’acceptation changera, nous atteindrons un nouveau point d’inflexion. Ensuite, nous ne verrons pas l’invitation de Carl Nassib – par opposition à son coming out – comme distincte des autres mouvements sociaux. Parce que si les groupes marginalisés peuvent commencer à voir une connexion, alors nous pourrons avancer dans un front collectif beaucoup plus unifié.

Pour l’instant, cependant, Carl Nassib est un autre modèle pour les personnes LGBTQ qui aiment ou pratiquent le sport, montrant que le sport est un espace non seulement où nous existons, mais où nous appartenons.

Comme dit à Sydney Bauer.