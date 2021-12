Le joueur de la NFL HOF Claude Humphrey est décédé vendredi à 77 ans

NFL. (THECOUNT) – Passe rapide super Claude Humphrey est mort. Il avait 77 ans.

Le Temple de la renommée du football professionnel a annoncé samedi matin que Humphrey est décédé dans la nuit du vendredi 3 décembre.

« Toute la famille du Temple de la renommée du football professionnel pleure le décès de Claude Humphrey », a déclaré le président du Temple de la renommée, Jim Porter, dans un communiqué. « Connu comme un travailleur acharné et un coéquipier fiable, Humphrey était toujours prêt à aider l’équipe là où cela était nécessaire et savait que le succès était obtenu collectivement. Son esprit humble l’a guidé sur et en dehors du terrain. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Claude en cette période difficile. Le Temple de la renommée gardera à jamais son héritage. Le drapeau du Temple de la renommée sera hissé en berne à la mémoire de Claude.

Inscrit au Temple de la renommée du football professionnel en 2014, Humphrey a joué 13 saisons dans la NFL avec les Falcons d’Atlanta (1968-1978) et les Eagles de Philadelphie (1979-1981). Humphrey a également été intronisé au Black College Football Hall of Fame (2012) et au Tennessee Sports Hall of Fame (1988).

La cause du décès n’a pas été fournie.

DÉVELOPPEMENT::

Navigation des articles