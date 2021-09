Le joueur de ligne de l’État de Floride propose après la défaite de l’État de Jacksonville

in

Très bien, vous tous les cyniques là-bas. Parlons de la photo ci-dessous qui devient extrêmement virale.

Il représente un joueur de ligne de l’État de Floride se mettant à genoux et faisant une demande en mariage à sa petite amie, quelque chose qui n’est pas si inhabituel.

Mais comment ça? Le fait que ce joueur de ligne ait décidé de le faire alors que Jacksonville State était en train de célébrer un bouleversement massif survenu après un touché choquant de dernière seconde sur un 4e et 10 de la propre ligne de 41 verges de Jacksonville State (voir ci-dessous).

Mais arrêtons de le critiquer une seconde ici. Et si la proposition venait après une perte ? C’est juste un jeu! Ce mec vient de proposer – j’espère qu’il a obtenu un oui! – et a quelque chose de beaucoup plus important à espérer au lieu de s’attarder sur la perte d’un match de football.

Joueur de la FSU proposant sur le terrain avec Jacksonville St célébrant toujours en arrière-plan. Vous ne pouvez pas inventer ce truc pic.twitter.com/jeC5GZ45gz – Andrew Ferrelli (@Andrew_Ferrelli) 13 septembre 2021

Jacksonville State vainqueur du match de 59 verges alors que le temps expire pour battre Florida State! pic.twitter.com/uxUPumAOFt – CBS Sports (@CBSSports) 12 septembre 2021

Une sacrée victoire face à une si mauvaise défaite. Et, hé, maintenant ils ont une superbe photo du moment ! Et si ce n’était pas comme Ian Johnson ou Trevor Lawrence ?

MISE À JOUR : C’est Brady Scott ! Et voici les photos ! Regardez comme lui et sa fiancée sont heureux !

