Le joueur de ligne défensive du Temple de la renommée Curley Culp est décédé à 75 ans

Curley Culp, le joueur de ligne défensive du Temple de la renommée qui a aidé les Chiefs de Kansas City à remporter leur premier Super Bowl au cours d’une carrière de 14 ans dans la NFL, est décédé samedi des complications d’un cancer du pancréas. Il avait 75 ans.

Culp a annoncé ce mois-ci qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Sa femme, Collette Bloom Culp, a annoncé « au nom de notre famille et le cœur brisé » le quintuple décès de All-Pro.

« Toute la famille du Temple de la renommée du football professionnel pleure le décès de Curley Culp. C’était un homme merveilleux d’une grande intégrité qui respectait le football et son application à la vie quotidienne », a déclaré le président du Temple de la renommée, Jim Porter. « L’humilité et la grâce de Curley étaient toujours apparentes. »

Culp était considéré comme l’un des joueurs les plus forts de la NFL au cours de sa carrière de joueur, bien que sa position à l’intérieur de la ligne défensive signifiait que son jeu passait souvent inaperçu. Il a été choisi pour participer à six Pro Bowls, et il était deuxième derrière le demi de coin des Steelers Mel Blount pour le joueur défensif AP de l’année après la saison 1975.

Ce n’est que longtemps après ses jours de joueur – Culp a pris sa retraite en 1981 – qu’il a finalement été intronisé au Temple de la renommée. Mais après sa consécration en 2013, Culp portait fièrement la veste dorée d’un Hall of Famer apparemment partout où il allait.

« Notre équipe en a certainement perdu une belle aujourd’hui », a déclaré la propriétaire contrôlante des Titans, Amy Adams Strunk, dans un communiqué. « Curley a changé la donne pour notre défense lorsqu’il est venu à nous dans le commerce avec les Chiefs et a été essentiel à notre succès pendant les jours de Luv Ya Blue. Il a légitimement mérité une place au Temple de la renommée du football professionnel et j’ai eu la chance de passer du temps de qualité avec Curley et son épouse Collette lorsque nous avons organisé la réunion des Oilers en septembre dernier.

« Ils ont également amené deux de leurs jeunes petits-enfants pour ce week-end et l’amour de Curley pour ces deux-là était très évident. Il restera à jamais dans les mémoires comme un tacle féroce du nez en tant que joueur et un gentleman du Temple de la renommée hors du terrain. »

Culp a appris à utiliser sa vitesse et son effet de levier à Arizona State. Il était un joueur américain de football pour les Sun Devils et, mesurant 6 pieds et pesant environ 265 livres, a remporté le championnat national des poids lourds de lutte.

Les Broncos de Denver ont sélectionné Culp au deuxième tour du repêchage de 1965 avec l’idée de le transformer en gardien offensif. Mais quand il est devenu clair que cela n’allait pas fonctionner, ils l’ont échangé aux Chiefs, où Hank Stram l’a branché au milieu d’une ligne défensive qui mènerait finalement Kansas City jusqu’au Super Bowl.

« Je suppose que je leur ai prouvé le contraire », a déclaré Culp à l’Associated Press lors d’une interview téléphonique en 2013. « Une petite bougie, c’est moi. »

Culp faisait partie d’une défense qui comprenait ses collègues membres du Temple de la renommée Emmett Thomas, Willie Lanier, Bobby Bell et Buck Buchanan. Et lors du quatrième Super Bowl, ce groupe a mis fin au jeu de course tant vanté des Vikings dans une victoire de 23-7.

« Curley était une force dominante sur la ligne défensive de l’équipe du championnat du Super Bowl IV », a déclaré un jour à AP le président des Chiefs Clark Hunt, dont le défunt père Lamar Hunt a fondé l’équipe. « L’un des nombreux grands joueurs qui ont contribué à bâtir la tradition et les fondations des Chiefs de Kansas City. »

Le quart-arrière du Temple de la renommée, Len Dawson, a rappelé Culp comme « un athlète formidable », tandis que Thomas l’a qualifié de « désagréable ».

Culp a été échangé aux Oilers en 1974, et il a sans doute connu sa meilleure saison l’année suivante. Il est resté à Houston pendant la saison 1980, puis a passé une saison à Detroit avant d’annoncer sa retraite.

Il se présentait souvent pour les matchs des Chiefs au cours des dernières années et il est resté en contact avec bon nombre de ses anciens coéquipiers. Il a été intronisé au Temple de la renommée de l’équipe en 2008, moins de deux ans après la mort de Lamar Hunt.

Les arrangements funéraires n’étaient pas immédiatement disponibles.