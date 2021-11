Le joueur de ligne des Dolphins, Robert Hunt, nous a offert le meilleur non touché de 2021

La majorité du match de football du jeudi soir de la semaine 10 entre les Ravens de Baltimore et les Dolphins de Miami était un gâchis laid et ennuyeux. Lamar Jackson semblait perdu contre la défense classée 25e de la ligue, spammant des passes à Marquise Brown avec un taux de réussite de Sisyphe. Jacoby Brissett est parti en raison d’une blessure, laissant Tua Tagovailoa aux doigts cassés pour soulever des passes de 60 mètres à 30 mètres dans le champ. Pas un seul touché n’a été marqué au cours des trois premiers quarts. Justin Tucker, dieu des coups de pied, a raté un panier.

Mais pendant un moment glorieux, tout allait bien dans le monde. Avec un jeu magnifiquement illégal, le gardien offensif des Dolphins, Robert Hunt, était Leonardo DiCaprio dans Titanic. Vraiment, il était le roi du monde.

je m’en fiche s’il n’est pas éligible, cela compte pour 12 points pic.twitter.com/iad8VzInyo — Christian D’Andrea ne possède probablement pas de brasserie (@TrainIsland) 12 novembre 2021

Le touché, tragiquement, a été jugé trop beau pour exister. Plus précisément, il a été rappelé car il n’y a que cinq receveurs éligibles (six, en comptant le quart-arrière quand les choses deviennent bizarres) sur le terrain sur Hunt, aligné en garde, n’en faisait absolument pas partie. Les Dolphins ont accepté la pénalité de cinq verges en sachant qu’ils avaient produit la plus grande passe tactile illégale que la NFL ait jamais vue. Un jeu plus tard, un entraînement à un acte de faute professionnelle d’officiel loin du premier touché du match s’est terminé par un placement de 29 verges à la place.

Mais alors que les arbitres ont enlevé les points, ils ne peuvent jamais enlever la mémoire. Regardez Hunt se placer dans une position parfaite pour une passe d’écran hors cible pour Myles Gaskin, l’arrache des airs comme le plus gros tailback de la ligue et gronde vers le haut du terrain. À un moment donné, Gaskin, Mike Gesicki et Albert Wilson s’arrêtent tous, sachant parfaitement qu’ils ne peuvent pas aider Hunt mais peuvent apprécier sa majesté alors qu’il vole, la queue au-dessus de la bouilloire, vers la ligne de but.

Au milieu d’une nuit noire, Hunt était une comète filant dans le ciel. Si les Dolphins ne préparent pas une sorte de jeu où il pointe en tant que receveur éligible et attrape un touché sur un package jumbo contre les Jets, nous pouvons enfin dissoudre l’équipe de football de Miami.