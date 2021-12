Le joueur de ligne offensive de Kent State vomit sur le terrain pendant le bol de pommes de terre de l’Idaho

Scène grossière au Idaho Potato Bowl mardi … un joueur de ligne offensive de Kent State est tombé tellement malade pendant le match qu’il a vomi partout sur le terrain.

… et il a été signalé pour ça !!

Le jeu méchant s’est terminé au début du deuxième quart du match de bowl de KSU avec le Wyoming … lorsque les Golden Flashs étaient confrontés à une situation de troisième et de but.

En vidéo de la scène, vous pouvez voir le tacle gauche Bill Kuduk – portant un maillot n ° 71 – a vomi juste avant que le ballon ne soit cassé … ce qui a fait reculer les joueurs défensifs du Wyoming à travers la ligne de mêlée.

Bien sûr, les arbitres ont jeté un drapeau sur Kuduk pour une pénalité de faux départ…

Un joueur de ligne offensive de Kent State a pris un faux départ pour avoir vomi pic.twitter.com/rpMuV2j0l5 – Samedi Gameday (@SaturdayGameday) 21 décembre 2021 @SaturdayGameday

Au crédit de Bill, il est resté dans le jeu et a semblé bien jouer … et a été un bon sport par la suite, en tweetant: « Puke and Rally !!! Appréciez le cri #MACtion. »

Quant au jeu… le tableau de bord avait l’air plus malade que Duduk, car les Golden Flashes ont été battus, 52-38.