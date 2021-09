Le joueur de ligne offensive des Cowboys de Dallas a suspendu 5 matchs par la NFL

Les Cowboys de Dallas seront privés de l’un de leurs joueurs de ligne offensive partants pendant plus d’un mois. Vendredi, la NFL a annoncé qu’elle avait suspendu La’el Collins pour cinq matchs sans salaire pour avoir enfreint la politique de la NFL sur les substances provoquant des abus. Collins sera admissible à revenir dans l’alignement actif des Cowboys le lundi 18 octobre après le match de la semaine 6 de l’équipe contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Cela survient après que les Cowboys ont perdu les Buccaneers de Tampa Bay lors du match d’ouverture de la saison jeudi soir. Collins a fait son premier départ depuis 2019, manquant toute la saison dernière en raison d’une blessure à la hanche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il est revenu en bonne santé cette année, mais a subi une blessure au cou pendant le camp d’entraînement. Avant la saison 2019, Collins a signé une prolongation de 50 millions de dollars sur cinq ans avec 35 millions de dollars garantis.

Pour être honnête avec vous, je commence juste à me sentir moi-même”, a déclaré Collins en juin, par Inside the Star. “Et ça fait du bien. Je fais des heures supplémentaires avec un traitement et une thérapie physique pour m’assurer que tout se passe bien. Tout le travail acharné porte ses fruits. » Collins a également parlé de subir une intervention chirurgicale, ce qui a mis fin à sa saison 2020. « C’était difficile », a déclaré Collins. « J’ai continué à faire des allers-retours avec moi-même. Si je devais me faire opérer, je devrais rater la saison. Ce n’était pas du tout quelque chose que j’attendais avec impatience. Mais c’était quelque chose qui devait être fait. Maintenant, je me sens bien. Et je suis prêt à basculer.”

Collins, 28 ans, a été signé en tant qu’agent libre non repêché par les Cowboys en 2015. Il devait être repêché au premier tour, mais les équipes sont restées à l’écart lorsque la police de l’État de Louisiane l’a interrogé sur la mort par balle d’une femme enceinte avec lui qu’il avait auparavant. une relation sans être suspect. Collins a gravi les échelons de la carte des profondeurs et est devenu l’un des points d’ancrage de la ligne offensive des Cowboys. Au cours de sa carrière dans la NFL, Collins a disputé 62 matchs avec 61 départs.

Collins a joué au football universitaire à LSU où il a été sélectionné dans la première équipe All-SEC et la deuxième équipe All-America en 2014. Il a également été sélectionné dans la deuxième équipe All-SEC en 2013 et a aidé l’équipe à remporter le titre SEC en 2011.