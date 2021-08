Le joueur de Manchester City Benjamin Mendy suspendu pour viol

in

Joueur de football Benjamin Mendy a été suspendu de son équipe de Manchester City après avoir été inculpé de quatre chefs de viol et d’un chef d’agression sexuelle.

Le club de football anglais a annoncé la suspension dans un communiqué le 26 août. “Manchester City peut confirmer qu’après avoir été inculpé par la police aujourd’hui, Benjamin Mendy a été suspendu dans l’attente d’une enquête”, peut-on lire. “L’affaire fait l’objet d’une procédure judiciaire et le Club n’est donc pas en mesure de faire d’autres commentaires tant que cette procédure n’est pas terminée.”

Le Crown Prosecution Service (CPS) a autorisé la police du Cheshire à inculper Mendy de ces chefs d’accusation plus tôt dans la journée. “Les infractions auraient eu lieu dans le Cheshire entre octobre 2020 et août 2021”, ont déclaré les organisations sur leurs sites Web respectifs, “et concernent trois plaignants âgés de plus de 16 ans”.

L’athlète de 27 ans a été placé en garde à vue, ont-ils ajouté, et devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Chester le 27 août.