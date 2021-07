Le joueur de NA West Reet remporte deux Cash Cups en une journée et bat un record du monde

Le roi des contrôleurs de NA West entre rapidement dans l’histoire de la Cash Cup.

Le joueur professionnel Fortnite de NA West, Nathan “XTRA Reet” Amundson, est entré dans l’histoire ce soir d’une manière impensable. Il est devenu le premier joueur à remporter deux tournois Solo Cash Cup dans deux régions différentes. Pourquoi est-ce une telle réussite ? Le joueur contrôleur exceptionnel a accompli cet exploit en 20 heures, commençant avec un ping incroyablement élevé et se terminant sur son propre terrain. La domination se produit souvent à Fortnite, mais Reet a prouvé qu’il est un animal différent lorsqu’il est à son meilleur.

Reet remporte la Asia Solo Cash Cup

La journée historique a commencé tard samedi soir pour le phénomène du contrôleur NA West. Reet a fait la queue pour la Solo Cash Cup de la région asiatique, comme il le fait généralement chaque week-end. Ce qui s’est ensuivi au cours des quatre heures suivantes a été une clinique absolue de Fortnite compétitif. Sur 130 ping, le représentant de XTRA Gaming a amassé 238 points, dont trois Victory Royales et 55 éliminations. Reet a également diffusé toute la compétition en direct sur Twitch jusqu’aux premières heures du dimanche matin. Il s’est tourné vers Twitter, se surnommant “Prime Reet” tout en fléchissant un nombre maximum de téléspectateurs de près de 7K tout en triomphant de plus de 23K participants.

On ne sait pas combien de temps Reet a dormi, ou s’il l’a fait du tout, mais le voyage de Reet s’est poursuivi sur les serveurs de NA East. Bien qu’il n’ait pas réussi à décrocher le top 6K du classement, Reet a couronné sa course sans précédent à la Solo Cash Cup dans NA West, sa région d’origine.

Reet bat un record de points et remporte la NA West Solo Cash Cup

pic.twitter.com/m0K3WmGSL5 – XTRA Reet (@Reetlol) 26 juillet 2021

Seize heures plus tard, après avoir remporté l’Asia Cash Cup, Reet est passé au serveur NA West et avait de mauvaises intentions pour tous ceux qui croisaient son chemin. Le jeune joueur contrôleur a battu le record de points de la Solo Cash Cup pour sa région d’origine et l’a fait sans effort. Malgré d’autres challengers au classement, tels que le quadruple champion FNCS Shane “NRG EpikWhale” Cotton à la poursuite, Reet est resté calme, calme et serein. Il a terminé neuf matchs, en a remporté quatre et a terminé avec 55 éliminations époustouflantes, la note la plus élevée de tout le tournoi. Reet a battu le précédent record de points de la NA West Solo Cash Cup, détenu auparavant par Diego “100T Arkhram” Lima.

Reet a encore une fois prouvé à quel point il est exceptionnel en tant que joueur solo. Le plaisir ne s’est pas arrêté là non plus. Il lui restait une compétition un dimanche chargé, où lui et deux coéquipiers ont tenté de gagner une part de 250 000 $ US sur une console.

Coupe des champions des consoles

Top 5 sur ps4 (1 500 $) ggs @HyperFNBR @Ggeezlol meilleur placement moyen pic.twitter.com/GWR9dNOWT5 – XTRA Reet (@Reetlol) 26 juillet 2021

Comme si les deux victoires de la Solo Cash Cup n’étaient pas suffisantes, Reet a clôturé la soirée avec la finale de la Console Champions Cup. Lui et ses coéquipiers STL Hyper et BH Ggelo ont fait un effort honnête mais se sont contentés d’une cinquième place. Reet a joué avec un désavantage sur une PS4, ne gérant que 60 FPS. Néanmoins, Reet a connu l’un des meilleurs jours de l’histoire de Fortnite. Gagner deux

Cash Cups dans des régions très différentes est un accomplissement historique. On ne sait pas ce qui pourrait arriver ensuite lorsque Reet tire à plein régime.

