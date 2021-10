Le joueur de tennis a battu le joueur de tennis lors du tour de qualification

23/10/2021

les autrichiens Lucas Miedler et Alexader erler, le numéro 158 de l’ATP et le numéro 169 de l’ATP ont respectivement surpris en s’imposant par 6-3 et 6-2 en une heure et quatre minutes en italien Simone Bolelli, numéro 31 de l’ATP et l’Argentin Maximo González, numéro 26 de l’ATP au tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, nous verrons les joueurs dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 de Vienne.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition notamment, 19 couples s’affrontent, dont 15 vont en finale entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur.