Le joueur de tennis Adrian Mannarino passe au prochain tour du tournoi ATP 250 à Moscou après avoir remporté la ronde des 32

19/10/2021

Le à 21h15 CEST

Adrien mannarino, Français, numéro 51 de l’ATP, s’est imposé en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou en deux heures et trente-deux minutes pour 1-6, 7 (8) -6 (6) et 6-4 au joueur russe safiulline romaine, numéro 160 de l’ATP. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 à Moscou, les huitièmes de finale.

Le Russe a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que Mannarino, de son côté, l’a fait 3 fois. De plus, le joueur de tennis français a atteint une efficacité de 66% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 59% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 63%, a commis 6 doubles fautes et a remporté 61% des points de services.

Le prochain duel qui aura lieu demain, mercredi à partir de 9h00 heure espagnole, correspond aux huitièmes de finale du championnat et dans celui-ci le joueur français et le joueur russe s’affronteront. Andreï Roublev, numéro 6 et tête de série numéro 1.

Le tournoi ATP Moscou Il se déroule sur un court en dur sous abri et au cours de celui-ci, un total de 40 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 28 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 16 au 24 octobre à Moscou.