Le joueur de tennis Albert Ramos Viñolas parvient à se qualifier pour les trente-deuxièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Lucas Pouille

Albert Ramos Viñolas, espagnol, numéro 48 de l’ATP, remporté par 6-1, 5-7, 5-7, 7-5 et 6-4 en trois heures et quarante-six minutes au joueur français Lucas Poulé, numéro 133 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Pendant le match, l’Espagnol a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a atteint 72% d’efficacité au premier service, a commis 6 doubles fautes et a remporté 69% des points de service. Quant à Pouille, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois, a réalisé un premier service de 49 %, a commis 9 doubles fautes et a réussi à remporter 62 % de ses points de service.

Après cette rencontre aura lieu la trente-deuxième finale où s’affronteront le joueur espagnol et le joueur allemand. Alexandre Zverev, numéro 4 et tête de série numéro 4.

Ce championnat se déroule en New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale atteint un total de 128 parmi ceux classés directement, les vainqueurs des phases précédant le tournoi et les joueurs invités.