Le joueur de tennis Alexander Zverev sera en quarts de finale de l’US Open

09/06/2021

Le 09/07/2021 à 04h00 CEST

Le joueur allemand Alexandre Zverev, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 4, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et vingt-neuf minutes par 6-4, 6-4 et 7 (9) -6 (7) à Jannik pécheur, joueur de tennis italien, numéro 16 de l’ATP et tête de série numéro 13, en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, le joueur sera en quarts de finale de l’US Open.

Sinner a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, tandis que Zverev, de son côté, l’a fait 3 fois. De même, le joueur de tennis allemand a réalisé une efficacité de 68% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 68% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est efficace à 60%, 2 doubles fautes et 64% de points obtenus à service.

Le joueur allemand disputera les quarts de finale de la compétition contre le vainqueur du match entre l’Américain Opelka Reilly et le joueur de tennis sud-africain Lloyd Harris.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs participent au tournoi. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les invités.