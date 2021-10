Le joueur de tennis Alexei Popyrin passe à la phase suivante du tournoi ATP 500 à Vienne

24/10/2021

Le à 22:00 CEST

Alexeï Popyrine, Australien, numéro 75 de l’ATP, a rempli les pronostics en remportant le précédent tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne en deux heures et quarante-deux minutes pour 7-6, 6-7 et 7-5 à Norbert Gombos, joueur de tennis slovaque, numéro 103 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour du tournoi ATP 500 de Vienne.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Dans cette phase spécifique, 44 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, ce sont 28 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et les invités. De plus, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.