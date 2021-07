Le joueur de tennis Aljaz Bedene parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Yoshihito Nishioka

01/07/2021 à 14h00 CEST

Aljaz Bedene, Slovène, numéro 64 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Wimbledon par 6-1, 6-0 et 6-2 en une heure et vingt-quatre minutes au joueur japonais Yoshihito nishioka, numéro 58 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les seizièmes de finale.

Le joueur de tennis japonais n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, tandis que Bedene l’a réussi à 7 reprises. De même, le Slovène a réalisé une efficacité de 55% au premier service, a commis une double faute et a pris 71% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 71%, il n’a commis aucune double faute et a réalisé 45% de les points de service.

Lors des huitièmes de finale, Bedene affrontera le vainqueur du match dans lequel l’Italien affrontera Matteo Berrettini et le joueur hollandais Botic Van De Zandschulp.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur gazon extérieur et un total de 238 joueurs y participent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et les invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.