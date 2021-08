Le joueur de tennis Andreas Seppi bat Marton Fucsovics

01/09/2021

Le à 00:15 CEST

Andreas Seppi, italien, numéro 89 de l’ATP, a donné la cloche en s’imposant par 2-6, 7-5, 6-4, 2-6 et 7 (15) -6 (13) en quatre heures et une minute pour Marton fucsovics, joueur de tennis hongrois, numéro 41 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Pendant le match, Seppi a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 77% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a obtenu 64% des points de service. Quant à Fucsovics, il a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé un premier service de 71%, a commis 8 doubles fautes et a réussi à remporter 69% de ses points de service.

Lors de la 30e de finale, Seppi jouera contre le Polonais Hubert Hurkacz, numéro 13 et tête de série numéro 10, jeudi prochain à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs de tennis affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont surmonté les tours précédents du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.