le joueur de tennis Andrey Rublev est absent du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

29/10/2021

Le 30/10/2021 à 05h30 CEST

Botic Van De Zandschulp, néerlandais, numéro 69 de l’ATP, a donné la cloche en s’imposant par 6-3 et 6-4 en une heure et trente-sept minutes pour Andreï Roublev, joueur de tennis russe, numéro 6 de l’ATP et tête de série numéro 1, en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en demi-finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Pendant le match, le joueur néerlandais a réussi à casser le service de son rival à 4 reprises, a atteint une efficacité de 68% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a remporté 68% des points de service. Quant à Rublev, il a réussi à casser le service une fois, son efficacité était de 59%, il a commis 4 doubles fautes et a obtenu 54% des points de service.

Lors des demi-finales, Van De Zandschulp affrontera le joueur croate Marin cilic, numéro 35.

Le tournoi ATP Saint-Pétersbourg Il se déroule sur un court intérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 40 joueurs s’affrontent et un total de 28 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux classés directement, ceux qui ont surmonté les tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, elle est célébrée du 24 au 31 octobre à Saint-Pétersbourg.