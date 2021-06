Le joueur de tennis Andrey Rublev retire Federico Delbonis des trente-deuxièmes de finale

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 02:30 CEST

Andreï Roublev, le Russe, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en remportant la 64e finale de Wimbledon en deux heures et dix-neuf minutes par 4-6, 6-4, 6-1 et 6-2 au joueur argentin Federico Delbonis, numéro 47 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

L’Argentin a réussi à casser le service 2 fois à son adversaire, tandis que Rublev l’a réussi 6 fois. De plus, le joueur de tennis russe a atteint une efficacité de 63% dans le premier service, a commis une double faute et a pris 69% des points de service, tandis que son rival a eu un premier service de 61% et 7 doubles fautes, réalisant une victoire de 56% du points de services.

Lors de la 30e de finale, le joueur russe affrontera le vainqueur du match dans lequel le Sud-Africain affrontera Lloyd Harris et le joueur de tennis lituanien Ricardas Bérankis.

Le tournoi se déroule à Londres entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi les directement classés, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités.