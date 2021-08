Le joueur de tennis Andrey Rublev retire Ivo Karlovic des trente secondes de finale

in

30/08/2021

Le à 21h30 CEST

Andreï Roublev, Russe, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 7 (7) -6 (3) et 6-3 en une heure et trente-six minutes pour Ivo Karlovic, joueur de tennis croate, numéro 221 de l’ATP, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Avec ce résultat, le vainqueur sera en 30e de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que le Russe a réussi à briser le service de son rival à deux reprises, a eu une efficacité de 78% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 82% des points de service. Quant au joueur de tennis croate, il n’a jamais réussi à casser son service, son efficacité était de 70%, il a commis 3 doubles fautes et a obtenu 71% des points de service.

Le joueur russe jouera en trentième de finale contre le vainqueur du match entre les Espagnols Pedro Martínez Gardien de but et le joueur australien James Duckworth.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs sont présentés, dont 128 vont à la finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les invités.