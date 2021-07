Le joueur de tennis Andrey Rublev se rend en huitièmes de finale de Wimbledon

in

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 09h00 CEST

Le joueur de tennis russe Andreï Roublev, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et vingt-sept minutes par 6-1, 6-2 et 7-5 à Lloyd Harris, joueur de tennis sud-africain, numéro 51 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, la joueuse de tennis obtient la place pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques montrent que le joueur russe a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, au premier service, il a été efficace à 70%, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 75% des points de service. Quant au joueur sud-africain, il a réussi à casser le service une fois, son efficacité était de 71%, il a commis 2 doubles fautes et a obtenu 56% des points de service.

En huitièmes de finale, le Russe affrontera le joueur italien Fabio Fognini, numéro 31 et tête de série numéro 26, vendredi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se produit entre le 21 juin et le 12 juillet sur le gazon extérieur. Au total, 238 joueurs participent au championnat. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi lesquels ils se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités.