Le joueur de tennis Andy Murray s’est qualifié pour les 16 derniers du tournoi ATP 500 à Vienne

25/10/2021

Le 26/10/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis britannique Andy Murray, numéro 156 de l’ATP, remporté en deux heures et quarante-six minutes par 6-4, 6 (6) -7 (8) et 6-3 à Hubert Hurkacz, joueur de tennis polonais, numéro 10 de l’ATP et tête de série numéro 5, en seizièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Hurkacz a réussi à briser le service à une occasion, tandis que Murray l’a fait à 3 reprises. De plus, le joueur britannique a obtenu 57% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a marqué 71% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 59%, il n’a commis aucune double faute et a obtenu 68% des points de services.

Lors des huitièmes de finale, Murray jouera contre le vainqueur du match entre le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz Garfia et le joueur britannique Daniel Evans.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 44 joueurs s’affrontent. Au total, ce sont 32 joueurs au total qui arrivent en phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et ceux qui sont invités.