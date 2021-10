Le joueur de tennis Aslan Karatsev se qualifie pour la finale du tournoi ATP 250 à Moscou

23/10/2021

Le 24/10/2021 à 03h45 CEST

Le joueur de tennis russe Aslan karatsev, numéro 22 de l’ATP et tête de série numéro 2, remportée en demi-finale du tournoi ATP 250 de Moscou en une heure et quarante-trois minutes pour 7 (9) -6 (7) et 6-1 à Karen Khachanov, joueur de tennis russe, numéro 31 dans l’ATP et tête de série numéro 3. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 à Moscou, finale.

Les statistiques du match indiquent que le Russe a réussi à casser le service de son rival 3 fois, au premier service il a eu une efficacité de 62%, il a commis 3 doubles fautes et a obtenu 66% des points de service. Quant au joueur russe, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, son efficacité était de 63%, il a commis 2 doubles fautes et réalisé 60% des points de service.

Karatsev jouera la finale du tournoi contre le Croate Marin cilic, numéro 41 et tête de série numéro 6, demain dimanche à partir de 15h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Moscou (ATP Moscou) 39 joueurs y participent, dont 28 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du tournoi et les invités. De plus, il se déroule du 16 au 24 octobre sur un court intérieur en dur.