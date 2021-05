Le joueur de tennis Bernabe Zapata Miralles parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du joueur de tennis Kyrian Jacquet

24/05/2021 à 16h30 CEST

Le joueur de tennis espagnol Bernabe Zapata Miralles, numéro 128 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification précédent de Roland-Garros par 4-6, 6-1 et 6-4 à Kyrian Jacquet, Joueur de tennis français, numéro 469 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Roland-Garros.

Le Français a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Zapata Miralles, de son côté, l’a fait 5 fois. De même, le joueur espagnol a réalisé un premier service de 59% et a commis une double faute, parvenant à remporter 62% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé 54% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 56% des points au service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) a une phase d’accès préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le score le plus élevé possible pour se qualifier et participer au tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur.