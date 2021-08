Le joueur de tennis Botic Van De Zandschulp remporte le tour de qualification de l’US Open

25/08/2021 à 21h30 CEST

Le joueur néerlandais Botic Van De Zandschulp, numéro 118 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6 (1) -7 (7), 6-2 et 6-2 en deux heures et cinq minutes pour Marcelo Tomas Barrios Vera, joueur de tennis chilien, numéro 172 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, nous verrons le joueur au prochain tour de l’US Open.

Barrios Vera a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Van De Zandschulp l’a fait 7 fois. De plus, le joueur néerlandais a réalisé 56% au premier service, 11 doubles fautes et 60% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 64%, il a commis une double faute et réalisé 55% de points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification préliminaire est effectuée au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour obtenir une place dans le tournoi officiel. Concrètement, à ce stade de la compétition, 128 joueurs de tennis sont confrontés. Il se déroule également entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.