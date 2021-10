Le joueur de tennis Carlos Alcaraz Garfia parvient à se qualifier pour les demi-finales aux dépens du joueur de tennis Matteo Berrettini

29/10/2021

Le à 21h15 CEST

Le joueur espagnol Carlos Alcaraz Garfia, numéro 42 de l’ATP, s’est imposé en quart de finale du tournoi ATP 500 de Vienne en deux heures et quarante-cinq minutes pour 6-1, 6 (2) -7 (7) et 7 (7) -6 (5) à l’italien Matteo Berrettini, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 3. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match en demi-finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Les données du match montrent que l’Espagnol a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 66% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 75% des points de service. Quant au joueur italien, il a réussi à casser le service une fois, a atteint une efficacité de 61%, a commis une double faute et a remporté 64% des points de service.

Lors des demi-finales, le joueur de tennis espagnol affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur canadien affrontera Félix Auger Aliassime et le joueur de tennis allemand Alexandre Zverev.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 43 joueurs s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 32 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases préalables au tournoi et ceux qui sont invités.