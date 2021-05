Le joueur de tennis Carlos Alcaraz Garfia, qualifié pour la 30e finale de Roland-Garros

31/05/2021 à 18:46 CEST

Carlos Alcaraz Garfia, l’Espagnol, numéro 97 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de roland-Garros en trois heures et onze minutes par 6-3, 2-6, 6-1 et 7 (7) -6 (4) à Bernabé Zapata Miralles, joueur de tennis espagnol, numéro 128 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons de voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Pendant le match, le joueur de tennis espagnol a réussi à casser le service de son adversaire 8 fois, a eu une efficacité de 61% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a réalisé 58% des points de service. Quant au joueur espagnol, il a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, obtenu 65% d’efficacité, commis 2 doubles fautes et réussi à remporter 53% des points de service.

Lors de la 30e finale, Alcaraz Garfia affrontera le géorgien Nikoloz Basilachvili, numéro 31 et tête de série numéro 28.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et au cours de celui-ci, 238 joueurs au total participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 13 juin à Paris.